Синоптики предупредили белорусов сразу о «жёлтой» 30-градусной жаре и холодном фронте

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Опубликовано: 13.08.2025 14:54 , Обновлено: 13.08.2025

Белгидромет выписал жёлтое погодное предупреждение на четверг, 14 августа, из-за 30-градусной жары. Узнали, в какой области Беларуси в ближайшие дни столбик термометра и вовсе может подскочить до +32°С, а когда в страну придёт холодный фронт с севера.

Согласно прогнозу Белгидромета, максимальная температура воздуха может достигнуть отметки в +30°С 14 августа в Брестской области. Именно для этого региона страны выписали жёлтое предупреждение о метеоопасности.

Скриншот прогноза сервиса Windy.com

Впрочем, судя по всему, это ещё не предел августовской жары. В краткосрочном прогнозе ведомства на ближайшие 3 дня фигурируют и большие значения: в субботу, 16 августа , по прогнозу Белгидромета максимальная дневная температура на Брестчине может достигать +32°С . Предупредили синоптики и о существенном температурном контрасте между белорусскими регионами: в этот же день на севере страны воздух едва ли прогреется больше чем до +20°С .

С этого же дня, судя по прогнозу Белгидромета, в страну вернутся сильные дожди с грозами и сильным порывистым ветром. В первую очередь такую ненастную погоду синоптики предрекли северным районам страны. Виной непогоды, по словам специалистов, станет фронтальный раздел, который к этому дню начнёт смещаться в сторону Республики со Скандинавии.

Об этом же предупредили и авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie. По их расчётам, в Беларуси будет “тихо и спокойно” вплоть до субботы, а в ночь с пятницы на субботу антициклон, обеспечивший белорусам короткий период достаточно солнечной и сухой погоды, отойдет на территорию Украины. Ему на смену, по словам специалистов, с северо-запада подойдёт холодный фронт.

“Интересно, что в ранние утренние часы и первую половину дня фронт будет неактивным, а ливни и грозы будут наблюдаться главным образом перед ним, за 100–150 км — в глубокой барической ложбине на линии неустойчивости (есть ощущение, что это бывший тёплый фронт, размытый у поверхности земли)”, - объяснили причину большого температурного контраста по стране эксперты.

По их расчётам, холодный фронт обострится после обеда, поэтому наиболее интенсивные осадки спрогнозировали северу и северо-востоку Беларуси. Вслед за этим фронтом, по словам авторов канала, в страну начнёт поступать прохладная воздушная масса со Скандинавии, из-за чего дневные максимумы опустятся до +18..+22°С.

Следующую волну потепления специалисты, исходя из среднесрочных прогнозов, ожидают к среде, 20 августа.

Ранее Telegraf.news сообщил, что замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич также заявляла в начале месяца, что по долгосрочным прогнозам, август «по температурному режиму и количеству осадков ожидается в пределах климатической нормы».

Синоптики пообещали белорусам до +30°С и новые дожди на выходных. А каким будет весь август?