Синоптики предупредили белорусов об арктическом холоде. Какой город неожиданно станет самым снежным в середине марта?

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Опубликовано: 17.03.2024 13:22 , Обновлено: 17.03.2024

Синоптики предупредили белорусов о том, что в ближайшие дни над территорией страны установится "довольно необычная атмосферная циркуляция": с одной стороны Беларусь накроет относительно теплая и влажная воздушная масса, с другой - арктический холод. Узнали, какой регион неожиданно станет станет "самым холодным и снежным" в середине марта.

О приближении к Беларуси балтийского циклона “Габриель” жителей страны предупредили специалисты телеграм-канала “Надвор’е”. По их данным, смещаясь с территории Балтики, он в ближайшие сутки будет терять свою активность “по траектории ныряющего циклона”.

“Завтра его центр окажется вблизи Витебска, а в понедельник он сместится на северо-восток Украины. И ему там понравится. Он станет малоподвижным и получит поддержку от влажных и теплых воздушных масс с Черного моря”, - пояснили авторы канала.

В результате в понедельник, 18 марта , над Беларусью, по словам экспертов, установится “довольно необычная атмосферная циркуляция”: восток и юго-восток страны окажется под влиянием “относительно теплой и влажной воздушной массы”, которая придёт с востока Украины, а на запад и юго-запад Беларуси “в тыловую западную часть вихря устремится арктический холод с севера”.

Как следствие этого традиционно самый тёплый областной центр Беларуси - Брест - в начале следующей недели превратится, по словам авторов телеграм-канала, в “самый холодный и снежный город” страны.

“В понедельник ночью 0-1°С, временами снег, может образоваться даже временный снежный покров, местами на дорогах гололедица. Днём также прохладно, температура может не превысить +1.. +3°С и пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега”, - предупредили специалисты.

Отметим, что в ночь на понедельник, 18 марта, и на утро синоптики объявили жёлтый уровень опасности из-за гололедицы на отдельных участках дорог страны. Это потенциально опасное погодное явление в ближайшие 24 часа ожидается на территории четырёх областей страны:

Минской,

Витебской,

Гродненской,

Брестской.

Какую погоду ждать белорусам с 18 по 24 марта?

Похожий прогноз озвучили в Белгидрометцентре. По их данным, в ближайшие три дня ночью температура воздуха по стране может опускаться до -3°С , а днём будет колебаться в диапазоне +3..+9°С (в среду, 20 марта - до +11°С). Не исключили синоптики Белгидрометцентра и вероятности мокрого снега , слабых тумана и гололеда.

Не обнадёживаться первыми лучам весеннего солнца белорусам рекомендовал и синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ. Согласно его прогнозу, погода на предстоящей неделе будет неустойчивой, прохладной, преимущественно пасмурной, с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Сильных холодных вторжений синоптик не спрогнозировал.

По словам Рябова, в середине недели по периферии республики могут начать поступать влажные неустойчивые воздушные массы, которые принесут лишь дополнительные осадки, а температура останется в диапазоне -2°C..+3°C ночью и +3°C..+6°C днём.

Такую же картину - как по осадкам, так и по температурному фону - Рябов спрогнозировал и на вторую половину недели, а следующие выходные пообещал дождливые, с туманами и температурой от 0°C до +5°C по ночам и от +3°C до +6°C днём.

Ранее Телеграф сообщил, что накануне в Минске был побит суточный тепловой рекорд. Согласно данным Белгидрометцентра, 16 марта в 15:00 в белорусской столице воздух прогрелся до +12,1°С. В результате на въезде на один из пляжей на Заславском водохранилище под Минском образовались автомобильные пробки из желающих провести погожий денёк на природе.

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