«Выкопайте новое море» - На пляж под Минском на Масленицу выстроилась огромная очередь из авто

🎥 Видео

Опубликовано: 17.03.2024 11:57 , Обновлено: 17.03.2024

В субботу, 16 марта, жители Минска и района массово рванули на Заславское водохранилище, получившее в народе название "Минское море". Видео огромной очереди из авто, ведущей к одному из пляжей в районе агрогородка поделился пользователь соцсети TikTok, который публикует видео под ником TravelBlogTV.

“Смотрите, сколько машин едут на пляж. Вот эти все машины едут туда - здесь уже практически нету места”, - прокомментировал автор видео, демонстрируя вереницу машин, которые двигались по направлению к пляжу по дороге, сплошь уставленной припаркованными авто.

В комментариях, которых под видео уже набралось больше полусотни, некоторые зрители, удивляясь такому наплыву желающих выбраться на природу, воспользовавшись хорошей погодой, предложили минчанам альтернативные места для гуляний на Масленицу, которую в эти выходные отмечают в Беларуси. Кто-то предложил прогуляться в городской парк или зоопарк, где к празднику также организовали развлекательную программу, кто-то - нажарить блинов прямо на берегу реки Цна, которая протекает в пределах белорусской столицы.

Ряд комментаторов язвительно прошёлся по самому Минскому морю - главному месту “паломничества” горожан в погожие деньки (ведь по сути - это самое доступное с точки зрения расстояния и инфраструктуры место отдыха на природе для минчан).

“Ржу не могу, пляж на болоте и ещё не вбиться”, - написал один из комментаторов.

“Выкопайте бедолагам минчанам новое море”, - предложил другой участливый.

Были среди зрителей и те, кто посчитал, что для отдыха на пляже ещё слишком холодно. Однако, согласно данным Белгидрометцентра, 16 марта в Минске был побит суточный тепловой рекорд, сообщил портал Banki24.by.

Так, данным портала, который ссылается на официальный сайт Белгидрометцентра, в 15:00 в Минске зафиксировали температуру в +12,1°С . Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 2015 году, когда воздух днём прогрелся до +11,6°С.