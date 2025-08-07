Синоптики предупредили белорусов о «выхолаживании». Где в выходные ждать всего +8°С, а где - грозы?

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Опубликовано: 07.08.2025 15:40 , Обновлено: 07.08.2025

Судя по краткосрочным прогнозам синоптиков, в Беларусь пришло некоторое похолодание, которое в ближайшие дни станет заметнее всего по ночам. К выходным в отдельных регионах страны дневные максимумы не будут подниматься выше скромных +19°С, а ночью температура может опускаться до +8°С. Узнали, какие регионы больше других подвержены ночному "выхолаживанию", а где в выходные всё же ждать тридцатиградусной жары и гроз с ливнями.

Согласно краткосрочному прогнозу Белгидромета, в ближайшие дни будет резко заметен температурный контраст между тёплым белорусским югом и более прохладным севером:

в пятницу, 8 августа: ночью +8 ..+14°С, днём от +19°С по северу до +26°С по югу,

..+14°С, днём от +19°С по северу до +26°С по югу, в субботу, 9 августа: ночью +10..+16°С, днём до +21..+28°С,

в воскресенье, 10 августа: ночью +9..+15°С, днём до+22..+28°С, по юго-западу - до +30°С .

При это северная половина страны под влиянием неустойчивой воздушной массы в пятницу окажется по власти грозового фронта, из-за чего Белгидромет на этот день объявил жёлтый уровень опасности для всех регионов, за исключением Брестчины и Гомельщины. Синоптики предупредили, что во время гроз высока вероятность порывистого ветра.

Карта мететоопасностей Белгидромета на 8 августа

В субботу к грозам с порывистым ветром, согласно прогнозу Белгидромета, следует готовиться уже жителям восточных районов страны, а на воскресенье кратковременные дожди (местами со всё теми же грозами) Белгидромет спрогнозировал уже для всей Беларуси. Сервис прогноза погоды Windy показывает, что грозовой фронт фронт пройдёт с запада на восток, а самые интенсивные грозы ожидаются в Витебской области.









Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, такая метеокартина объясняется тем, что большая часть Беларуси сейчас находится под защитой антициклона, поэтому кратковременные грозовые ливни проходят преимущественно по северу страны. “Но и там ничего особо опасного”, - заверили специалисты.

В свою очередь их коллеги из канала “Метеовайб”, комментируя нынешнее похолодание, обратили внимание на то, что в отдельных районах по ночам уже не исключены даже ночные заморозки из-за ночного “выхолаживания”.

[inf]Под ночным выхолаживанием в метеорологии понимается процесс понижения температуры приземного слоя воздуха и поверхности земли в ночное время из-за радиационного охлаждения. Оно проявляется в активном образовании росы, инея или тумана при достаточной влажности, а также может привести к заморозкам на поверхности почвы, что может представлять опасность для сельского хозяйства.[/inf]

Особенно чувствительны к этому процессу, по словам специалистов, осушенные торфяники Полесья. Там плохо удерживается дневное тепло, а поскольку местность там низинная, там обычно скапливается более тяжелый холодный воздух.

“Это очень хорошо прослеживается на метеостанции Полесская в Луниненцком районе, так как ночные заморозки на почве там отмечаются даже летом. Вот и прошедшей ночью при адвекции более прохладного скандинавского воздуха за холодным фронтом и малооблачного неба, температура на высоте 2 см там опустилась до +1°С. На высоте 2 метров также было не жарко - всего +5,5°С”, - поделились своими наблюдениями специалисты, продемонстрировав “ночной полюс холода” в летнее время на карте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич рассказала, что по долгосрочным прогнозам, последний месяц лета «по температурному режиму и количеству осадков ожидается в пределах климатической нормы».

Синоптики пообещали белорусам до +30°С и новые дожди на выходных. А каким будет весь август?