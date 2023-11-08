Синоптики предупредили белорусов о трех неприятных явлениях. Что, кроме дождей, ждать 9-11 ноября?

Опубликовано: 08.11.2023 11:43 , Обновлено: 08.11.2023

Специалисты Белгидромета опубликовали новый прогноз погоды на ближайшие три дня — с 9 по 11 ноября. Судя по нему, белорусы могут столкнуться как минимум с тремя не очень приятными явлениями, не считая дождя. Впрочем, ничего удивительного, ведь сейчас почти середина ноября! А какую температуру ждать жителям страны?

Несмотря на то, что осень уже не раз преподносила нам сюрпризы, в ближайшие три дня, кажется, погода будет по-настоящему ноябрьской.

Так, на четверг 9 ноября синоптики спрогнозировали облачную с прояснениями погоду. Во многих районах пообещали небольшие дожди — ночью, утром или днем. Также метеорологи предупредили о тумане и слабом гололеде. Ветер же будет западный, юго-западный слабый.

Что касается температуры, то ночью могут быть заморозки , эксперты спрогнозировали на это время от -1 до +5°С. Днем же —+5..+11°С.

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Температура 09.11. по областным центрам и Минску (днем):

Брест — +9..+10°С;

Витебск — +5..+7°С;

Гомель — +6..+8°С;

Гродно — +7..+9°С;

Минск — +6..+7°С;

Могилев — +5..+7°С.

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В пятницу 10 ноября дожди ожидают только ночью по северу и днем по западу страны. Снова кое-где могут быть слабые туман и гололед. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью должна составить -2..+4°С, максимальная днем +5..+12°С.

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А в субботу 11 ноября на Беларусь повлияют атмосферный фронты с юга Европы. Небо покроется облаками. Ночью, утром и днем страну накроют дожди. Кое-где сгуститься небольшое туман. Ветер юго-восточный умеренный, по востоку местами порывистый.

Температура ночью должна быть +1..+7°С, днем — +5..+10°С.

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