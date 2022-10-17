Синоптики предупредили белорусов о сильном ветре 18 октября. А когда ждать мокрый снег?

Опубликовано: 17.10.2022 12:22 , Обновлено: 17.10.2022

Синоптики «Белгидромета» объявили желтый уровень опасности на вторник, 18 октября. Но коснутся неблагоприятные условия не всех.

В отдельных районах страны ночью и утром придет туман. А вот с ветром не повезет жителям северо-востока Беларуси — его порывы могут достигать 15-18 м/с .

Кроме того, ночью по северу, а днем по большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В целом во вторник 18 октября будет тепло. Ночью температура составит от +8 до +14°С, по востоку — +5..+7°С. Днем воздух прогреется от +15°С по северу до +22°С по югу Беларуси.

А уже в среду 19 октября в стране похолодает. Синоптики спрогнозировали, что ночью температура воздуха составит +5..+12°С, днем — +7..+14°С. Пройдут дожди.

Ночью в четверг 20 октября на погоду повлияет атмосферный фронт, за которым придет холодная воздушная северных широт. По востоку и центру страны метеорологи ожидают дожди, возможен даже мокрый снег.

Температура ночью составит +1..+6°С. Заморозки 0..-2°С, вероятно, придут на северо-западную половину Беларуси. Днем температура не поднимется выше +4..+9°С.

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