Синоптики предупредили белорусов о самой холодной ночи этой осени. Как долго продержится -10°С?

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Опубликовано: 12.11.2025 15:10 , Обновлено: 12.11.2025

Специалисты предупредили белорусов о грядущем похолодании. Его в Беларусь принесёт холодный фронт с юга Скандинавии. Узнали, когда ожидается пик похолодания с ночным минусом до -10°С, первым серьёзным снегом и гололедицей на дорогах.

Всю эту арктическую “красоту”, согласно прогнозамтематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, можно ожидать уже в эти выходные. В субботу, 15 ноября , через Беларусь пройдёт холодный фронт с дождями, а по северу - с мокрым снегом и гололедицей. В течении суток температура будет держаться в диапазоне 0..+6°С, чуть теплее - до +8°С может быть в этот день на Гомельщине.

Вслед за этим холодным фронтом на юго-восток Беларуси начнёт смещаться другой арктический антициклон, который, впрочем, надолго он у нас не задержится, предупредили специалисты. Его начнёт вытеснять циклон с юго-запада - именно он сулит белорусам мокрый снег с дождём днём 16 ноября .

Пик этого похолодания, согласно расчётам специалистов, придется на воскресную ночь . По прогнозу канадской модели GEM, ночью столбик термометра может опуститься до -2..-8°С, а в отдельных районах - до -10°С. Это гарантирует ей статус самой холодной с начала осени . Днём в воскресенье, 16 ноября, температура в среднем по стране будет держаться в диапазоне -2..+4°С, по юго-западу - до +6°С.









А вот дальнейшем погодные перспективы, по словам специалистов, “довольно туманны”. Большинство прогнозных моделей не видит значительного повышения температуры: в начале следующей недели чуть теплее прогнозируется на Гомельщине, несколько холоднее - по северо-западу Беларуси.

Специалисты связывают это с влиянием многоцентровой циклонической депрессии, сформировавшейся над севером Европы. Благодаря связанным с ней частным циклонам к нам продолжит поступать неустойчивая воздушная масса.

“На границе арктической и умеренной воздушной массы осадков может быть много. Но ближе к середине недели, если мы окажемся в их тылах, начнется адвекция более холодного воздуха из Скандинавии. Местами существует вероятность образования временного снежного покрова и гололедицы на дорогах”, - предупредили специалисты.

Пока же, согласно оперативному прогнозу Белгидромета, основную опасность для белорусов могут представлять густые туманы - из-за них действие жёлтого уровня опасности продлили ещё на сутки в четырёх областях - Брестчине, Минщине, Могилёвщине и Гомельщине. По прогнозу государственных метеорологов, потенциально опасные туманы будут сохраняться в ближайшую ночь - вплоть до 10:00 четверга, 13 ноября.

Впрочем, им на смену придёт новая метеонапасть - порывистый ветер . Из-за него на следующие сутки Белгидромет объявил жёлтый уровень опасности в Гродненской, Минской, Витебской и Могилёвской областях. По расчётам синоптиков, порывы ветра в ночь с 13 на 14 ноября там могут достигать скорости в 15-20 м/с . Непогода в большинстве районов сохранится с 21:00 13 ноября до 10:00 пятницы, 14 ноября.









Ранее Telegraf.news рассказал, что в ГАИ предупредили, что плотный туман и околонулевая температура создаёт идеальный коктейль для образования гололёда на дорогах. В связи с этим ГАИ выдала водителям ряд инструкций. И они подтверждены мировым опытом: исследования показывают, что риск аварии в густом тумане в 10-20 раз выше, чем в ясную погоду. Чаще всего это массовые столкновения, когда водители просто не успевают среагировать.

ГАИ Беларуси посоветовала водителям «плавно покидать» дорогу. Что случилось?