ГАИ Беларуси посоветовала водителям "плавно покидать" дорогу. Что случилось?

Опубликовано: 11.11.2025 18:47 , Обновлено: 11.11.2025

По данным Белгидромета, предстоящей ночью и утром страна в очередной раз окутается плотным покрывалом тумана. Температура около нуля создаст идеальный коктейль для скользкой дорожной обстановки.

В связи с этим ГАИ выдала водителям ряд инструкций. И они подтверждены мировым опытом: исследования показывают, что риск аварии в густом тумане в 10-20 раз выше, чем в ясную погоду. Чаще всего это массовые столкновения, когда водители просто не успевают среагировать.

Инструкция по выживанию в тумане:

Снизить скорость и увеличить дистанцию — это правило №1 во всем мире. Дистанция должна быть больше дистанции видимости в густом тумане. Т.е. Вы не должны видеть багажник или кузов впереди идущей машины.

Ближний свет и противотуманки — обязательно (эти правилом, кстати, часто пренебрегают в сложных погодных условиях белорусские водители - лампочки экономят?).

А вот дальний — табу: он создает «световую стену» и ослепляет вас. Кстати, в Европе водителей штрафуют, если они не выключат задние противотуманки, когда туман рассеялся.

Держитесь правее и ориентируйтесь на разметку.

И главный совет: если ехать стало невыносимо или страшно, «плавно покидайте проезжую часть». Включите «аварийку» и аккуратно съезжайте на обочину.

Кстати, в некоторых странах (например, в США) на особо опасных трассах в таких случаях патрульные машины даже сопровождают колонны автомобилей, чтобы не допустить массовых ДТП или перекрывают трассы.

Не забывайте и про осенние сюрпризы: мокрый асфальт бывает из-за конденсата, а опавшая листва превращается в скользкий ковер. Все маневры должны быть плавными — резкость на такой дороге верный путь к заносу.