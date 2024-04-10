Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании. Где ждать +3°С и грозы?

Опубликовано: 10.04.2024 12:16 , Обновлено: 10.04.2024

В ближайшие три дня, 11-13 апреля, белорусов ждёт резкое похолодание. Согласно прогнозу Белгидрометцентра, после нескольких дней практически летней погоды (температура воздуха в отдельных районах прогревалась до +27°С) минимальные ночные температуры могут опуститься до +3°С, а дневная температура по стране за сутки в среднем упадёт сразу на десять градусов.

Так, в четверг, 11 апреля , из-за прохладной воздушной массы местами поднимется порывистый ветер, а температура воздуха опустится до +4°С (по юго-востоку Беларуси - максимум +11°С), а днём не поднимется выше +13..+19°С.

О приближении холодного фронта белорусов предупредили авторы телеграм-канала Nadvorie. По их словам, фронт придёт с запада, поэтому жителям Гродненской и Брестской области уже сегодня вечером могут понадобиться тёплые вещи. При этом дождей в ближайшие сутки не обещали.

Уже с пятницы, 12 апреля , из-за малоактивного фронтального раздела, который начнёт смещаться со стороны Балтийского моря, белорусам следует быть готовым к небольшим кратковременным дождям и сильному порывистому ветру. Теплее, судя по прогнозу Белгидромета, также не станет: минимальная ночная температура составить от +3°С до +10°С, максимальная дневная - от +13°С до +19°С.

В выходные на погоде в Беларуси, по словам синоптиков, скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с юга Скандинавии. Субботу, 13 апреля , пообещали дождливой для большей части Беларуси, с утренними туманами и порывистым ветром, а в отдельных районах днём даже возможны грозы . Минимальная температура воздуха ночью по стране будет колебаться в диапазоне +4..+11°С, днём - в диапазоне +11..+17°С (на юге страны - до +18..+21°С).

Ранее Telegraf.news сообщил, что 9 апреля до Беларуси добралось пылевое облако из пустыни Сахара. По прогнозам специалистов, она продержится в атмосфере над Беларусью ещё несколько дней. Поскольку это событие совпало с пиковым периодом цветения берёзы в нашем регионе, в ближайшие дни особую осторожность на улице следует проявить тем, кто страдает от астмы и весеннего поллиноза.

Беларусь накрыло облако пыли из Сахары. Чем опасно?