Синоптики предупредили белорусов о "резких изменениях в атмосфере". Где и когда ждать заморозки до -2°С?

Опубликовано: 29.09.2024 13:57 , Обновлено: 29.09.2024

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что начало октября всё больше будет напоминать нам об осени. По его словам, после необычно тёплого сентября второй месяц золотой поры покажется уже не таким комфортным и "более влажным." Количество атлантических циклонов увеличится, а вместе с ними в Республику придут дожди, порывистый ветер и даже заморозки.

“В целом октябрь обещает быть теплее обычного, температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5°С. Климат становится нестабильным: то тепло, то холод. Резкие изменения в атмосфере будут сопровождаться осадками и холодным ветром”, — рассказал в эфире белорусского телевидения Дмитрий Рябов.

По данным Белгидромета, в понедельник, 30 сентября, Беларусь будет находиться под влиянием холодного антициклона с центром над странами Балтии. Это значит, что в стране ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, а днём в некоторых местах (преимущественно по юго-восточной половине) синоптики пообещали кратковременные дожди.

В тёмное время суток столбик термометра будет колебаться в пределах +1..+6°С, а по юго-востоку воздух прогреется максимум до +7..+10°С. При этом в отдельных районах Витебской области ожидаются заморозки до 0..-2°С. Что касается дневной температуры, то здесь максимальная отметка достигнет +10..+16°С, рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 1 октября, погодные условия в основном будет формировать фронтальный раздел, который смещается с территории Украины. По информации специалистов, в Республике ожидается всё та же облачная с прояснениями погода. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, а ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. В тёмное время суток синоптики пообещали от +2 до +9°С, а днём — до +9.. +16°С.

В среду, 2 октября, на территории страны сохранится влияние фронтального раздела, что говорит об облачной погоде, местами с прояснениями. Ночью и утром на большей части страны, а днём местами по Республике пройдут кратковременные дожди, заверили специалисты. При этом в отдельных районах возможен слабый туман. Ожидается, что после заката воздух прогреется до +2..+9°С, а днём термометр покажет отметку от +10 до +17°С.

Ранее Telegraf.news писал, что аномально тёплая погода, которая установилась по всей Беларуси в начале календарной осени, весьма неожиданно сказалась на поведении растений. Вместо того, чтобы готовиться к зимней спячке и, как полагается осенью, сбрасывать листву и постепенно замедлять свой рост, некоторые из них внезапно решили пойти на второй круг цветения.

«Осень началась…» — Синоптики предупредили белорусов о «длинном холодном фронте». А где сохранится +25°С?