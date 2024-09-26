"Осень началась..." — Синоптики предупредили белорусов о "длинном холодном фронте". А где сохранится +25°С?

Опубликовано: 26.09.2024 15:40 , Обновлено: 26.09.2024

В этом году погода сжалилась над белорусами, решив подарить им ещё один месяц лета. Но всё хорошее не длится вечно, поэтому прячем шорты и достаём куртки. Синоптики тематического канала Nadvorie отметили, что сегодня к ночи Беларусь окажется в "циркуляции сдвоенного циклона" и его "длинного холодного фронта", а это значит только одно: осень началась. Помимо этого, в Белгидромете на пятницу выписали штормовое предупреждение для одной из областей Республики.

Речь идёт о Могилёвщине. Так, по информации государственных синоптиков, в пятницу, 27 сентября, на большей части территории сохранится “чрезвычайная пожарная опасность” (5 класс горимости). В то же время специалисты тематического канала о погоде Nadvorie пообещали белорусам в ближайшие дни облачную погоду, а также дожди при температуре не выше +14..+16°. Согласно их данным, лишь по юго-востоку может сохраниться до +23° и без осадков.

По данным Белгидромета, в пятницу, 27 сентября, погодные условия будут определять атмосферные фронты, которые идут в Беларусь с юго-запада Европы. По словам синоптиков, в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, а днём в отдельных районах возможны грозы. Минимальная температура ночью будет колебаться в пределах +13..+19°С, а в светлое время суток воздух прогреется до +18..+23°С. Согласно данным Белгидромета, по югу страны и вовсе ожидается до +25°С.

В субботу, 28 сентября, территория Беларуси по-прежнему останется под влиянием атмосферных фронтов. В стране ожидается всё та же облачная погода с прояснениями. На большей части территории синоптики пообещали кратковременные дожди, а в отдельных районах — грозы. В тёмное время суток температура воздуха составит +11..+18°С, а днём поднимется до максимальных отметок в +17..+23°С. По юго-востоку страны ожидается до +25°С, сообщили в Белгидромете.

В воскресенье, 29 сентября, на большую часть Республики распространится “область повышенного атмосферного давления”, которая сформировалась в холодной воздушной массе. Другими словами, похолодает. Синоптики отметили, что в конце рабочей недели будет преимущественно без осадков, лишь в основном по юго-востоку страны пойдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +5..+11°С, а по юго-востоку до +15°С. Днём же по Республике столбик термометра не поднимется выше +10..+17°С.

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