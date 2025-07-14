Синоптики предупредили белорусов о рассеянных грозах, шквале и продлили «оранжевый» уровень в 4 из 6 областей

📷 Фото

Опубликовано: 14.07.2025 14:11 , Обновлено: 14.07.2025

Вторую неделю подряд для белорусов ни дня не проходит без предупреждения Белгидромета об оранжевом уровень опасности - меняются лишь регионы и метеоповоды. Вторник, 15 июля, увы, не станет исключением. Узнали, какие неблагоприятные погодные явления на этот раз станут поводом для повышенного внимания и где именно риск развития опасных природных явлений будет выше всего.

Согласно данным Белгидромета, 15 июля на большей части территории страны прогремят грозы, но серьёзную опасность, по мнению специалистов, они будут представлять лишь для 4 из 6 областей страны, где и объявили оранжевый уровень:

Минская,

Брестская,

Могилёвская,

Гомельская области.

На Минщине и Витебщине днём грозы могут сопровождаться сильными ливнями, а также усилением ветра, к которому также следует быть готовыми в этот день и жителям Могилёвщины.

Карта мететоопасностей Белгидромета на 15.07.2025

Где ждать град и штормовой ветер?

В свою очередь специалисты тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie пояснили, что сегодня на западную половину Беларуси начала распространяться барическая ложбина (вытянутая область низкого давления) от циклона с центром над Атлантикой.

“То есть, теперь сложились все условия для интенсивной конвекции. Поэтому сегодня ожидаются рассеянные и преимущественно дневные грозы, наиболее интенсивные из которых пройдут на востоке Польши и в западных районах Беларуси. При грозе не исключен шквал”, - предупредили специалисты.

Их коллеги из канала “Метеовайб” отметили, что самые интенсивные ливни с грозами ожидаются вдоль линии неустойчивости, которая, как видно на прогностических метеокартах, пройдёт главным образом по территории Витебщины, Минщины и Могилёвщины.

“В ночные и утренние часы она будет проходить через центр страны, а днём сместится севернее и там в отдельных районах не исключён град . Ветер переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах, местами до 15 метров в секунду ”, - дали свой подробный прогноз ан 15 июля специалисты.

Прогноз Белигдромета на ближайшие 3 дня

Судя по краткосрочному прогнозу Белгидромета, грозы будут преследовать Беларусь ещё как минимум ближайшие 3 дня.

Вторник, 15 июля

Облачность : Переменная, местами значительная.

: Переменная, местами значительная. Осадки : Дожди на большей части территории, возможны грозы . Днём местами сильные ливни . Ночью и утром — локальные туманы .

: Дожди на большей части территории, возможны . Днём местами сильные . Ночью и утром — локальные . Ветер : Ночью слабый, неустойчивый; днём умеренный, при грозах — порывистый.

: Ночью слабый, неустойчивый; днём умеренный, при грозах — порывистый. Температура : Ночью: +12..+18°C, Днём: +23..+29°C.

Среда, 16 июля

Облачность : Ночью переменная, днём облачно с прояснениями.

: Ночью переменная, днём облачно с прояснениями. Осадки : Ночью локальные дожди, днём дожди на большей части страны, на севере возможны сильные. Местами грозы . Утром — слабый туман.

: Ночью локальные дожди, днём дожди на большей части страны, на севере возможны сильные. . Утром — слабый туман. Ветер : Северо-западный, западный, умеренный. При грозах — порывистый , днём местами сильный.

: Северо-западный, западный, умеренный. При грозах — , днём местами сильный. Температура : Ночью: +11..+17°C, Днём: +20°C (северо-запад)..+28°C (юго-восток)

Четверг, 17 июля

Облачность : Облачно с прояснениями.

: Облачно с прояснениями. Осадки : Ночью локальные дожди, днём дожди на большей части территории, на юге возможны сильные. Местами грозы . Утром — слабый туман.

: Ночью локальные дожди, днём дожди на большей части территории, на юге возможны сильные. Местами . Утром — слабый туман. Ветер : Умеренный, при грозах порывистый , днём местами сильный.

: Умеренный, при грозах , днём местами сильный. Температура : Ночью: +11..+17°C, Днём: +20..+27°C (на западе +18..+19°C).

Ранее Telegraf.news рассказал, как белорусским автомобилистам спасти своё авто от внезапного града. Этот вопрос нынешним летом стал как никогда актуальным. Одним действенным лафхаком, который не потребует от водителей ни дополнительных финансовых затрат, ни какой-то особой предварительной подготовки, поделились в соцсетях опытные автомобилисты.

Как спасти авто от внезапного града? Эта защита есть под рукой у каждого водителя