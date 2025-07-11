Как спасти авто от внезапного града? Эта защита есть под рукой у каждого водителя

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.07.2025 15:44 , Обновлено: 11.07.2025

Как защитить автомобиль от града, всегда внезапного и слабо предсказуемого? Этот вопрос нынешним летом стал как никогда актуальным для белорусских автомобилистов. Одним действенным лафхаком, который не потребует от водителей ни дополнительных финансовых затрат, ни какой-то особой предварительной подготовки, поделились в соцсетях опытные автомобилисты.

Этим летом природа испытывает на прочность нервы не только садоводов и огородников, но и автомобилистов. Грозы не только подтапливают низинные участки дорог, вынуждая водителей тренировать навыки аквапланирования, но и периодически бьют сверху, внезапно обрушиваясь всей грозовой мощью крупным градом.

Так, в результате прохождения суперячейковой грозы, накрывшей некоторые районы Беларуси 10 июля, крупный град выпал в Смолевичах - размеры градин достигали 3-4 см в диаметре. Такие осадки могут представлять реальную опасность и для человека, и для его имущества. Об этом не устают напоминать спасатели в своих рекомендациях, которыми они сопровождают свои экстренные сообщения об ухудшении погодных условий.









И всё же град остаётся явлением редким и спорадическим, поэтому мало кто из водителей целенаправленно к нему готовится, запасаясь особыми приспособлениями. Таких уже придумали немало - и градостойкие чехлы, и разборные тенты, и мобильные навесы. Все они стоят денег, да и места занимают, как правило немало. Дома их, разумеется, можно хранить, но в этом случае для защиты подойдут и подручные средства - старые ватные одеяла, пледы, строительный утеплитель или поролон. всё это вполне защитит лакокрасочное покрытие вашего авто.

Но что, если дождь застал вас в дороге или на работе и под рукой нет ничего подобного? Именно так случилось с автором одного из роликов в TikTok во время вчерашнего ливня в Минске. В некоторых районах города в какой-то момент дождь перешёл в весьма крупный град. Девушка пожаловалась, что им “побило всю машину”.

В комментариях под видео отозвался опытный автомобилист, который поделился весьма простым лайхаком, который доступен практически любому водителю.

“В любой машине в багажнике лежит ковёр, он полностью закрывает крышу. 2 задних коврика ложатся на багажник, если седан. Два передних коврика - на капот. Два раза так делал. Ни одной вмятинки не было”, - рассказал мужчина.

Оплатит ли страховая за ущерб авто от непогоды?

Многие белорусские автомобилисты после разгула стихии на этой неделе озаботились вопросом о том, возместит ли им страховая причинённый их машинам ущерб от непогоды? Ведь у кого-то вмятинами от града дело не ограничилось. Судя по сводкам оперативных служб, на Могилёвщине и Витебщине за последние три дня десятки машин пострадали в результате падения деревьев.

В комментарии районном порталу “МогилевОнлайн” сотрудники Белгосстраха пояснили, что страховые выплаты получат далеко не все автомобилисты, у которых пострадали авто.

Дело в том, что обязательное автомобильное страхование в Беларуси не покрывает порчу машины в результате природного ЧП. На выплаты смогут рассчитывать лишь те, кто потратился на пакеты расширенного, добровольного автострахования - КАСКО “Стандарт”, “Классическая”, “Мини”.

“Те, кто имеет договора по этим страховкам, получит выплаты, если машина повреждена в результате неблагоприятной погоды”, — заверили в организации.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белгидромет понизил уровень метеоопасности: вместо тревожного оранжевого цвета карта Беларуси на сайте ведомства с оперативными данным по погоде впервые за последние 6 дней окрасилась в спокойный зелёный. Правда, лишь частично — как минимум в трёх областях страны на завтра ещё прогнозируют грозы. Узнали, какой будет погодная обстановка в Беларуси на выходных в целом.

Синоптики понизили уровень метеоопасности в Беларуси на выходные. Где всё равно прогремят грозы?