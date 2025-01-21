Синоптики предупредили белорусов о приходе "влажной массы" с Украины. Где в среду ждать снег с дождём?

Опубликовано: 21.01.2025 21:01 , Обновлено: 21.01.2025

Специалисты тематического канала о погоде "Метеовайб" предупредили жителей Беларуси о "влажной массе", которая надвигается с территории Украины. Это значит, что в середине недели без осадков, увы, не обойтись. При этом больше всего, согласно предварительному прогнозу, их выпадет на востоке Республики.

По данным “Метеовайба”, в ближайшие сутки в Беларуси “сохранится тенденция на увеличение осадков”. Это произойдёт из-за обострения тёплого фронта, который будет медленно смещаться на восток из-за ныряющего антициклона с центром над Поволжьем. При этом в среду днём на территорию нашей страны начнёт поступать “более влажная воздушная масса” с Украины и Чёрного моря, заверили эксперты.

“Осадки по северо-западу будут выпадать в основном в виде снега из-за похолодания. А вот на остальной территории инверсия будет выражена ярче и там пройдёт мокрый снег с дождём”, — отметили в тематическом канале “Метеовайб”.

Тем временем, по информации Белгидромета, на протяжении дня в стране будет преобладать облачная погода, а ночью и утром белорусы могут наблюдать слабый туман. При этом в отдельных районах станы возможен слабый гололёд. Что касается ветра, то он юго-восточный, южный от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит -2..+3°С, пообещали синоптики.

Ранее Telegraf.news писал, что текущая зима ознаменовалась плюсовыми температурами и относительно сухими дорогами. Это стало поводом для некоторых белорусов не закрывать велосезон и продолжать ездить на велосипедах даже в январе. Однако иногда зимние велопрогулки могут обернуться неприятностями и штрафами.

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