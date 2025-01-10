Когда белорусам обязательно дадут штраф за езду на велосипеде зимой? Автоинструктор назвал 2 условия
Текущая зима ознаменовалась плюсовыми температурами и относительно сухими дорогами. Это стало поводом для некоторых белорусов не закрывать велосезон и продолжать ездить на велосипедах даже в январе. Однако иногда зимние велопрогулки могут обернуться неприятностями и штрафами. Сотрудник гомельской автошколы "Уровень" напомнил, чем чревата езда на велосипеде зимой и когда за неё можно получить штраф.
Как отметил инструктор автошколы, многие белорусы предпочитают использовать велосипед в качестве мобильного транспортного средства на короткие дистанции даже зимой, но не учитывают некоторых нюансов. Так, кроме того, что такая езда чревата падениями и получением травм, она может повлечь административную ответственность.
«Согласно пункту 153.4, движение велосипеда в условиях снегопада или гололедицы запрещено. За это предусмотрена ответственность в виде одной базовой величины. Помните, что в условиях снегопада или гололедицы лучшее место для велосипеда — это дома или в гараже», — напомнил автоинструктор.
https://www.tiktok.com/@avtoshola/video/7457543304566033669?_r=1&_t=ZM-8swVqi6Ab1Z
[info_b]С 1 января 2025 года размер одной базовой величины в Беларуси составляет 42 рубля. [/info_b]
Однако некоторые белорусы в комментариях обратили внимание, что запрет в законе распространяется только на движение по проезжей части и обочине.
“Запрещено только на дороге, а на тротуаре и велодорожке можно!”, - написал один из комментаторов.
“В условиях снегопада или гололедицы по обочине и проезжей части запрещено. А так ничего не запрещено! На хороших зимних шинах в гололед чувствуешь себя увереннее, чем многие автомобилисты”, - высказался другой.
“А сельчанам что делать? Как на работу добираться тогда? Автомобили тоже не очень хорошо. Они скользят и в десятки раз больше приносят бед, аварий и смертей”, - задался вопросом третий комментатор.
Также стоит помнить, что этот запрет распространяется и на водителей мопедов.
Ранее Telegraf.news писал о том, что в жилищно-коммунальном хозяйстве Беларуси сообщили, за какое нарушение хозяину велосипеда грозит штраф до 20 базовых величин.
До 740 рублей. В ЖКХ рассказали, в каком случае белорусам может прилететь штраф за велосипед
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