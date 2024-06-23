Когда "гребень тепла" принесет в Беларусь +35°C? Синоптики предупредили о медленном дрейфе антициклона

Опубликовано: 23.06.2024 15:50 , Обновлено: 23.06.2024

Синоптики сообщили, что с 25 июня в Беларусь придет антициклон B, который принесет с собой солнечную погоду. Но в понедельник, 24 июня, страна будет находиться под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы, которая приведет к кратковременным дождям.

Как рассказали специалисты Telegram-канала Nadvorie, антициклон B будет медленно дрейфовать с Балтийского моря сначала на восток в сторону Латвии и Литвы, а затем на юг Беларуси.

Скриншот: Windy.com

По прогнозу синоптиков Nadvorie, температурный фон на неделе будет постепенно повышаться. “Если во вторник будет примерно +23..+26°С, то к концу недели - +26..+29°С, а по юго-западу страны, куда начнет поступать воздух с юга Европы, до +31..+33°С”, - написали в источнике.

Там спрогнозировали жаркое начало июля. “Почти вся территория Европы будет находиться в гребне тепла. Не исключено, что в Беларуси мы увидим температуру и +35°С”, - рассказали специалисты Telegram-канала Nadvorie.

Белгидромет дал более подробный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие три дня. Так, 24 июня в стране ожидается переменная облачность, местами в Республике пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +16°С, а вот днем воздух прогреется до +24°С.

По данным синоптиков Белгидромета, 25 и 26 июня на погоду в стране будет влиять область повышенного атмосферного давления. На эти дни специалисты спрогнозировали переменную облачность.

25 июня осадков особо не ожидается, в ночные и утренние часы в некоторых районах также будет сгущаться слабый туман. Днем в северно-восточной части Беларуси - порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +8..+15°С, днем - +22..+28°С.

26 июня также преимущественно без осадков. И примерно такая же температура: в ночные часы - +8..+15°С, дневные - +22..+29°С. А вот ветер в этот день ожидается умеренный.

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