Синоптики предупредили белорусов о приближении арктической массы с метелями. Когда и где похолодает до -23°С?

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Опубликовано: 03.01.2024 08:17 , Обновлено: 03.01.2024

На территорию Беларуси надвигаются холодные воздушные массы арктического происхождения, предупредили синоптики Белгидрометцентра. По их прогнозам, в ближайшие дни эти массы спровоцируют снежные метели на территории всей страны, а в отдельных районах может похолодать до -23°С.

Влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, по информации Белгидромета, в среду, 3 января , скажется уже на на большей части территории страны. Ожидается облачная погода со снегом, а местами - со слабой метелью. Мокрый снег с дождём ждёт жителей Брестской области. Из-за этого там объявили оранжевый уровень опасности на этот день.

В Гродненской и Гомельской областях синоптики из-за сильного снега объявили жёлтый уровень опасности и предупредили, что на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, а ночью высока вероятность налипания мокрого снега.

Температура воздуха ночью может опуститься от-2°С по юго-западу до -22°С по северо-востоку страны. Днём будет также сохраняться минус - до -16°С по востоку Витебской и Могилевской областей и лишь по западу Брестской области возможен 0°С.

Холодные воздушные массы арктического происхождения, по прогнозам Белгидромета, продолжат определять погоду в Беларуси и в следующие два дня: мокрый снег и слабые метели с порывистым ветром ожидаются по всей стране 4 и 5 января . Минимальная температура воздуха, судя по прогнозам, будет понижаться с каждым днём: 4 января ночью она составит от -5°С по юго-западу до -19°С по северу страны, днём - до -10..-17°С (на юге и юго-западе - в районе -2..-9°С); 5 января ночью -13..-20°С, днём -10..-17°С (на юго-западе - ночью -7..-12°С, днем -4..-9°С). При этом при прояснениях температура воздуха в эти дни может опускаться до -20..-23°С .

Синоптики спрогнозировали “сильные отрицательные аномалии температуры воздуха” до 15 января

Авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е” отметили, что численная модель ECMWF спрогнозировала для Беларуси “сильные отрицательные аномалии температуры воздуха” до 15 января .

“Особенно холодной окажется первая неделя января, посмотрите, отклонение от нормы составит более 10°! Вторая неделя немного теплее, “всего лишь” на 6–10° ниже нормы”, - пояснили специалисты.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в стране Госавтоинспекция Беларуси вывела на дороги дополнительные наряды ДПС.

ГАИ вывела дополнительные наряды на дороги Беларуси. Где устроила «фильтры»?