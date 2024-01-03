ГАИ вывела дополнительные наряды на дороги Беларуси. Где устроила "фильтры"?

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Опубликовано: 03.01.2024 07:45 , Обновлено: 03.01.2024

Госавтоинспекция Беларуси сообщила о том, что вывела на дороги страны дополнительные наряды ДПС. Причиной стало резкое похолодание и осадки в виде мокрого снега. Со среды, 3 января, судя по прогнозу синоптиков, ухудшение погодных условий ожидается на всей территории страны.

Уже во вторник, 2 января, зимнюю непогоду ощутили на себе жители Брестской и Гродненской области. Как отметили в Брестской областной Госавтоинспекции, далеко не все водители оказались готовы к выпадению снега в начале января, в результате чего инспекторам пришлось неоднократно выезжать на вызовы из-за ДТП.

Так, в Каменецком районе 1 января около 21:10 44-летний брестчанин не справился с управлением легковой Kia на заснеженной дороге и вылетел в кювет и перевернулся на 134 км автодороги Р-85 «Слоним - Высокое». В ГАИ отметили, что автомобиль был оборудован летними шинами.

Похожая ситуация произошла в Ивацевичском районеоколо 11:50 2 января. Там 24-летний минчанин не справился с управлением легкового Ford: на 8 километре трассы Р-6 «Ивацевичи - Пинск - Столин» он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi, за рулем которой был 28-летний местный житель. В результате Audi вылетела в кювет и оба авто получили механические повреждения.

В ГАИ подчеркнули, что в складывающихся погодных условиях участникам дорожного движения “следует учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться: чистое покрытие внезапно смениться гололедицей, снежной кашей или переметами”.

Из-за осложнения погодных условий спецплан “Погода” объявила Госавтоинспекция Гродненской области и призвала водителей соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а при проезде пешеходных переходов, закруглений дорог и перекрёстков проявлять повышенное внимание и бдительность, особенно при движении во время снегопада и в условиях гололеда.

Тем временем Могилёвская ГАИ объявила спецмероприятие “Фильтр” на 3 января. Оно будет направлено на выявление нетрезвых водителей и бесправников за рулём и “укрепление дисциплинированности участников дорожного движения”, а также предупреждение ДТП.

Впрочем, эти категории водителей, как следует из комментария официального представителя главного управления ГАИ МВД Анны Банадык, будут под пристальным внимание инспекторов по всей Беларуси после окончания длинных праздничных выходных.

Остальным же водителям сотрудники ГАИ рекомендовали в эти дни выбирать наиболее безопасную скорость и дистанцию в интенсивном транспортном потоке и учитывать погодные условия и состояние проезжей части.

“Не стоит совершать необдуманные маневры, тем более обгоны. Необходимо пристегиваться всем находящимся в автомобиле. Важно быть внимательными и уважительными друг к другу”, - подчеркнули в ГАИ.

Напомним, до 8 января в Гомельской области также проходит профилактическое мероприятие под девизом «Пьяному и бесправному не место за рулем». В рамках неё областная ГАИ пообещала организовать рейды «по местам, в которых наиболее вероятно появление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права управления», причем вести контроль планируют как гласно, так и негласно.

ГАИ посоветовала белорусам пересесть на общественный транспорт и объявила новые рейды до 8 января