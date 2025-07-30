Синоптики предупредили белорусов о польской прохладе. Где в первые дни августа без сильных дождей?

Опубликовано: 30.07.2025 14:16 , Обновлено: 30.07.2025

Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности в Беларуси на 31 июля. Набор явлений уже почти привычный - грозы и сильные дожди (но не везде). Что ожидает белорусов дальше? Узнали прогноз погоды на конец июля и первые дни августа.

Каким будет последний день июля?

Согласно предупреждению синоптиков, ночью и утром 31 июля (четверг) по восточной половине ожидаются грозы, в юго-восточных районах – сильные дожди.

То есть, жителям западной Беларуси и севера, повезет чуть больше.

Карта Белгидромета показывает, что лучше всего погода будет В Гродненской и Брестской областях. А вот Могилевской и Гомельской стоит приготовиться к неблагоприятным явлениям.

В целом, по данным Белгидромета, 31 июля ожидается, что:

небо будет покрыто облаками, но временами появится солнце;

практически повсеместно пройдут осадки, при этом на юго-востоке сильные ливни;

ветер умеренный, но во время гроз возможны резкие порывы.

Тем временем столбики термометров покажут:

ночью: +12..+18°С;

днём: +17..+23°С, хотя на юго-западе и северо-востоке теплее - до +24..+26°С.

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1 августа — кратковременные дожди и прохлада?

В первый день августа погоду будут определять “неустойчивые прохладные воздушные массы с Польши” , а на северо-востоке продолжит действовать малоподвижный фронт, сообщили синоптики.

Облачность сохранится, но также будут и прояснения. Кратковременные дожди ожидаются местами. Но вот на северо-востоке страны ночью возможны интенсивные осадки. Также местами прогремит гром,

Ветер подует с запада умеренно, однако во время грозы может усилится.

Что касается температурного режима, то:

ночью: +9..+16°С;

днём: от +18°С на севере до +26°С на юге.

Погода 2 августа

А далее, в субботу 2 августа во многих районах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Днём облака сгустятся. Осадки вероятны:

ночью — преимущественно на западе;

днём — почти повсеместно, местами с грозами.

Температура ночью составит +9..+14°С, а днём воздух прогреется до +21..+28°С.

Ранее Telegraf.news писал, что столичный регион в ночь на 30 июля оказался в эпицентре мощной суперячейки, которая натворила немало бед. Больше всего досталось, судя по всему, агрогородку Колодищи под Минском. Там сильным ветром срывало крыши с домов, валило деревья, так что спасателям пришлось экстренно созвать комиссию по ЧС для устранения последствий.

Перевернутые авто, сорванные крыши и выбитые окна. Под Минском созвали комиссию по ЧС из-за последствий суперячейки