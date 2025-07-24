Штраф – до 840 рублей. В лесхозе назвали условия, когда белорусам можно использовать комбайны для сбора лесной ягоды

Опубликовано: 24.07.2025 11:27 , Обновлено: 24.07.2025

Инженер по охране леса Старобинского лесхоза Николай Третьяк объяснил, при каких условиях белорусам при сборе черники, земляники и прочих лесных ягод можно использовать специальные приспособления, такие как комбайны и гребёнки. Раньше они запрещены вовсе, но теперь не относятся к запрещённым способам сбора. Однако, если не учесть некоторых нюансов, за них можно нарваться на внушительный штраф.

Этим летом многие белорусы жаловались на скудный урожай черники: в некоторых районах аккурат во время цветения черничника ударили аномальные морозы, похоронив надежды на богатый урожай. Тем не менее, такая ситуация далеко не везде и во многих регионах чернику активно берут и даже продают оптовым скупщикам.

Кроме того, уже в августе повсеместно должен начаться сбор брусники, а по осени пойдёт клюква. Собирать эти две ягоды в Беларуси разрешается в строго отведённые сроки, которые областные исполкомы ежегодно устанавливают, исходя из погодных условий. В прошлом году в отдельных районах страны сбор брусники стартовал уже 6 августа. В этом году пока ни один облисполком точные сроки не озвучил, так что пока эти ягоды под запретом.

А вот чернику, землянику, малину в лесу можно собирать в любое время, но всё же следует придерживаться определенных правил. Как пояснил Третьяк в комментарии гостелеканалу СТВ, собирать чернику можно как вручную, так и с помощью специальных приспособлений, но соответствующих требованиям законодательства.

Согласно постановлению Минлесхоза, обновлённому в 2023 году, для устройств для сбора ягод установлены следующие требования:

Ручное приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 сантиметра

Корпус гребёнки или комбайна и его зубья могут изготавливаться из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации.

В ручных приспособлениях не должно быть режущих краев в зоне срывания ягод.

За нарушение этих правил, напомнил Третьяк, грозит административная ответственность.

[info_b]Согласно статье 16.19 второй части КоАП Республики Беларусь штраф для физического лица за применение запрещенных средств или методов сбора ягод может достигать 20 базовых величин (840 рублей сегодня). Для индивидуального предпринимателя максимальный штраф составляет 100 базовых величин (4200 рублей), а для юридического лица – 500 базовых величин (21 000 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что к белорусским грибникам и ягодникам, торгующим сезонной продукцией вдоль дорог, обратилась Госавтоинспекция Минской области. Их призвали не создавать угрозу безопасности дорожного движения и пользоваться для торговли специально оборудованными местами.

ГАИ обратилась к белорусским грибникам и ягодникам. О каких штрафах предупредила?