Синоптики предупредили белорусов о похолодании до +20°С. Что, кроме гроз, принесёт воздушная масса с Балтики?

Опубликовано: 18.07.2024 20:04 , Обновлено: 18.07.2024

Синоптики тематического канала о погоде Nadvorie сообщили, что в ближайшие дни прохладный воздух из Атлантики вытеснит жаркую тропическую воздушную массу, и в Беларуси можно будет наконец вздохнуть спокойно. Так или иначе, в некоторых местах по стране всё равно останется преобладать "тёплая волна", в вместе с ней — туман и грозы.

По данным Белгидромета, в пятницу, 19 июля, на погоду в Республике будет влиять область повышенного атмосферного давления. Местами ожидается облачность, преимущественно без осадков. Лишь после заката по востоку страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман, поэтому пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно осторожными. В тёмное время суток минимальная температура воздуха составит +12..+18°С, а днём столбик термометра поднимется до +23..+29°С.

В субботу, 20 июля, на большей части территории погоду всё так же будет определять область повышенного атмосферного давления. По словам синоптиков, лишь днём на северо-востоке страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, которая идёт к нам с севера Балтики. Осадков быть не должно, однако по Витебской, Минской и Могилёвской областям местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью столбик термометра опустится до +9..+15°С, а днём максимальная температура воздуха составит от +20°С по северу до +28°С по югу Беларуси.

В воскресенье, 21 июля, погодные условия в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы. Ночью местами по северу, а днём преимущественно по северо-востоку Республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В тёмное время суток и рано утром в отдельных районах белорусы могут наблюдать слабый туман. По словам синоптиков, ночью воздух прогреется максимум до +10..+16°С, а днём столбик термометра поднимется до +22..+29°С.

Ранее Telegraf.news писал, что после сильного ливня, который обрушился на Минск в четверг, 18 июля, соцсети заполонили видео с затопленных улиц города — плавающие автомобили, вставший намертво общественный транспорт, пешеходы, по пояс в воде. Оказалось, что укрыться от ливня не удавалось ни в подземных переходах, куда вода хлынула мощными потоками, ни под крышей торговых площадок, где ливнёвка попросту не справлялась с такими объёмами.

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