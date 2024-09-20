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Синоптики предупредили белорусов о первых ночных заморозках. Где и когда ждать до -2°С?

Синоптики предупредили белорусов о первых ночных заморозках. Где и когда ждать до -2°С?
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Несмотря на аномально тёплую погоду, установившуюся последние несколько недель в Беларуси, оперативные прогнозы Белгидромета прозрачно намекают на то, что сентябрь вовсе не забыл, что он - осень. Согласно последним данным, очень скоро в отдельных районах страны ожидаются первые в этом сезоне ночные заморозки. Посмотрели, где и когда температура воздуха может опуститься до -2°С.

Согласно обновлённому прогнозу Белгидромета, предстоящие выходные ещё порадуют белорусов тёплой погодой: и в субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября, максимальная дневная температура будет держаться в диапазоне +19..+25°С (на севере страны - лишь до +15°С). А вот минимальные ночные значения начнут постепенно снижаться.

Так, если в субботу кое-где по Беларуси ночью ещё будет достаточно комфортно - до +10..+13°С - то уже в воскресенье температура воздуха в среднем по стране ночью будет от +3°С до +10°С, а в понедельник, 23 сентября, - от +1°С до +7°С, а по северу Беларуси и вовсе может уйти в минус - до 0..-2°С.

При этом осадков в эти дни по-прежнему не предвидится, из-за чего в двух областях Беларуси - Гомельской и Могилёвской - на три дня объявили красный уровень пожароопасности (5 класс горимости).

Карта метеоопасностей на 21 сентября 2024 года от Белгидромета
Карта метеоопасностей на 21 сентября 2024 года от Белгидромета

Ранее Telegraf.news рассказал, что авторы Telegram-канале о погоде Nadvorie сообщили, что в Беларуси, “похоже, назревает первое за долгий период вторжение холодного воздуха из Арктики” — c 21 на 22 сентября.

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«Хорошая новость: оно будет недолгим и затронет лишь северные и северо-восточные районы РБ. В Витебской и Могилёвской областях под утро с 22 на 23, думаю, можно ожидать в воздухе +2..+4°, а на почве 100% будут небольшие заморозки», — сообщили там.

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