Синоптики предупредили белорусов о первых ночных заморозках. Где и когда ждать до -2°С?

📷 Фото

Опубликовано: 20.09.2024 14:12 , Обновлено: 20.09.2024

Несмотря на аномально тёплую погоду, установившуюся последние несколько недель в Беларуси, оперативные прогнозы Белгидромета прозрачно намекают на то, что сентябрь вовсе не забыл, что он - осень. Согласно последним данным, очень скоро в отдельных районах страны ожидаются первые в этом сезоне ночные заморозки. Посмотрели, где и когда температура воздуха может опуститься до -2°С.

Согласно обновлённому прогнозу Белгидромета, предстоящие выходные ещё порадуют белорусов тёплой погодой: и в субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября, максимальная дневная температура будет держаться в диапазоне +19..+25°С (на севере страны - лишь до +15°С). А вот минимальные ночные значения начнут постепенно снижаться.

Так, если в субботу кое-где по Беларуси ночью ещё будет достаточно комфортно - до +10..+13°С - то уже в воскресенье температура воздуха в среднем по стране ночью будет от +3°С до +10°С, а в понедельник, 23 сентября, - от +1°С до +7°С, а по северу Беларуси и вовсе может уйти в минус - до 0..-2°С.

При этом осадков в эти дни по-прежнему не предвидится, из-за чего в двух областях Беларуси - Гомельской и Могилёвской - на три дня объявили красный уровень пожароопасности (5 класс горимости).

Карта метеоопасностей на 21 сентября 2024 года от Белгидромета

Ранее Telegraf.news рассказал, что авторы Telegram-канале о погоде Nadvorie сообщили, что в Беларуси, “похоже, назревает первое за долгий период вторжение холодного воздуха из Арктики” — c 21 на 22 сентября.

Красный уровень опасности объявили в двух областях Беларуси на 20-22 сентября. Когда ждать «прохладные воздушные массы»?