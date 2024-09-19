Красный уровень опасности объявили в двух областях Беларуси на 20-22 сентября. Когда ждать "прохладные воздушные массы"?

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Опубликовано: 19.09.2024 12:03 , Обновлено: 19.09.2024

Белгидромет выписал штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении и объявил красный уровень опасности в двух областях Беларуси. Посмотрели, какую погоду спрогнозировали синоптики на 20-22 сентября.

Так, по данным Белгидромета, в пятницу, субботу и воскресенью на большей части территории Гомельской и Могилевской областей “сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости)”.

В МЧС добавили, что в такой период могут возникать природные пожары, а огонь распространяться на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.

[info_b]В связи с этим во многих районах действуют запреты и ограничения на посещение леса. [/info_b]

Синоптики спрогнозировали, что в пятницу 20 сентября ночью температура составит +3..+9°С, местами +10..+13°С. Днем ожидают +19..+25°С. Пообещали без дождей, но утром с туманом. Ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днем от слабого до умеренного.

В субботу 21 сентября белорусы должны увидеть небольшую облачность, но без дождей. Ночью температура опустится до +3..+10°С, Днем поднимется до +18..+25°С.

А в воскресенье 22 сентября Белгидромет спрогнозировал “прохладные воздушные массы” с севера Европы, без дождей. Температура ночью — +3..+10°С, днем — от +15°С по северу до +23°С по югу Беларуси.

К слову, в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie также заметили, что “похоже, назревает 1-е за долгий период вторжение холодного воздуха из Арктики” - c 21 на 22 сентября.

“Хорошая новость: оно будет недолгим и затронет лишь северные и северо-восточные районы РБ. В Витебской и Могилёвской областях под утро с 22 на 23, думаю, можно ожидать в воздухе +2..+4°, а на почве 100% будут небольшие заморозки”, — сообщили там.

Однако, по прогнозу числовых моделей, уже днем в понедельник 23 сентября “холодный антициклон сместится на юго-восток и циркуляция в нашем регионе переменится: северный ветер сменится на юго-восточный, начнётся повышение температуры до +22..+26°”.

Тёплая погода продержится до пятницы, 27 сентября, когда через территорию Беларуси пройдёт холодный фронт с запада. За фронтом на нашу территорию начнёт поступать [2] воздух с северной Атлантики. Температура понизится и станет, скажем так, более соответствовать концу сентября.

Кстати, во многих городах Беларуси 17 сентября обновились температурные рекорды. Их опубликовали в @nadvorie.

Жлобин — 27,7 (26,7 — 2017);

Борисов — 27,6 (24,8 — 2015);

Костюковичи — 27,5 (24,9 — 2017, 2020);

Славгород — 27,5 (25,9 — 1955);

Столбцы — 27,5 (25,9 — 2015);

Березино — 27,3 (24,8 — 2015);

Лельчицы — 27,3 (26,6 — 2009) — в 2015-м станция не работала;

Могилев — 27 (25,8 — 1964);

Кличев — 26,9 (25,7 — 2015);

Бобруйск — 26,9 (26,7 — 1964);

Шарковщина — 26,5 (24,4 — 1964);

Лепель — 26,5 (25,1 — 1964);

Минск — 26,5 (25,8 — 2015);

Горки — 26,3 (24,8 — 1964);

Полоцк — 26,2 (25 — 1964);

Сенно — 26 (22,5 — 1983);

Мстиславль — 26 (22,5 — 2015);

Витебск — 26 (24,7 — 1964);

Езерище — 25,9 (21,5 — 1983);

Орша — 25,9 (23,4 — 2015);

Березинский зап. — 25,8 (23,7 — 2015);

Докшицы — 25,8 (25 — 2015);

Верхнедвинск — 25,4 (24,4 — 1964);

Лынтупы — 25,4 (25,3 — 2015);

Вилейка — 25,3 (24,5 — 1964);

Нарочь — 25,1 (23,3 — 2015).

Ранее Telegraf.news писал, что Польша продолжает утопать, в буквальном смысле этого слова. После мощных ливней, которые обрушил на страну циклон “Борис” в последние дни, многие реки вышли из берегов и, сметая наспех укреплённые дамбы, устремились на улицы городов. Жители тех городов, по которым удар стихии пришёлся первым, уже начали разбирать завали, показав в соцсетях, что оставляет после себя “большая вода”. Между тем, синоптики предупредили: для некоторых польских городов апогей ещё впереди.

Поляки показали, во что циклон «Борис» превратил города. Синоптики предупредили — «апогей большой воды» ещё впереди