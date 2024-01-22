Синоптики предупредили белорусов о приближении "переохлажденного дождя". Что ещё ждать от серии тёплых фронтов?

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Опубликовано: 22.01.2024 15:43 , Обновлено: 22.01.2024

Белгидрометцентр выписал предупреждение об оранжевом уровне опасности для трёх областей страны на вторник, 23 января из-за усиления южного ветра. Его порывы могут достигать скорости в 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч). Одновременно с этим в Минске, по прогнозам специалистов телеграм-канала о погоде "Надвор'е", такие погодные условия могут спровоцировать переохлажденный дождь.

[info_b]Переохлажденным дождём синоптики называют смешанные атмосферные осадки, выпадающие из облаков при небольшой отрицательной температуре воздуха. По сути, это дождь, температура капель которого опустилась ниже 0°C. При попадании на предметы переохлаждённые капли замерзают, образуя гололёд. [/info_b]

По данным телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, в настоящее время холодный антициклон “В” уже “отходит на восток”, а в наш регион “прорывается тепло с Атлантики”.

“Давление со вчерашнего вечера падает на 2–3 гПа каждые 3 часа. Начал усиливаться южный — юго-западный ветер, порывы которого к вечеру достигнут 16–18 м/с”, - предупредили специалисты.

По их данным, к Беларуси приближается “зона осадков очередного тёплого фронта”. Именно он, по мнению экспертов, вызовет гололеды по северо-западу страны в ближайшие дни. Вслед за ним, по прогнозам синоптиков, последует ещё один тёплый фронт с территории западной Европы.

“Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки: снег, мокрый снег и дождь. В Минске переохлажденный дождь нужно ждать этой ночью после полуночи”, - сообщили авторы телеграм-канала.

Фиолетовым цветом на картах обозначена зона выпадения переохлаждённого дождя

Информация независимого телеграм-канала подтверждается данными Белгидрометцентра: на вторник, 23 января , белорусские синоптики спрогнозировали “преобладание облачной погоды”, с осадками в виде мокрого снега и дождя на большей части территории страны и слабым гололедом. Температура воздуха ночью, по их прогнозам, опуститься до -5..+1°С, а днём - до -2..+4°С. Во многих районах страны ожидается сильный порывистый ветер, из-за чего в Минской, Витебской и Могилёвской областях объявили оранжевый уровень опасности.

В числе опасных неблагоприятных метеоявлений в этот день в МЧС Беларуси назвали также сильные метели и гололедицу.

В среду, 24 января , по данным Белгидромета, на погодных условиях ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы, а днём - системы атмосферных фронтов от циклона, центр которого будет располагаться над Швецией.

Синоптики пообещали облачную погоду, небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, слабый гололед и утренние туманы, а также сильный порывистый ветер, главным образом - по западу страны. Температура воздуха ночью может опускаться до -3..+2°С, а днём колебаться от -1°С до +5°С. Примерно такой же температурный диапазон спрогнозировали синоптики и для четверга, 25 января . В этот день, по их словам, погоду продолжат определять “фронтальные разделы от циклона, смещающегося со Швеции на Псковскую область”. Продолжит идти мокрый снег с дождём, на дорогах сохранится гололедица, а по юго-западу будет дуть сильный порывистый ветер.

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