Синоптики предупредили белорусов о «мокрых» снегопадах в первый день весны. А когда потеплеет до +16°С?

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Опубликовано: 27.02.2025 11:41 , Обновлено: 27.02.2025

Календарная весна, по прогнозам синоптиков, придёт в Беларусь со снегопадами из-за "небольшого циклончика", который сформировался над севером Польши и уже принёс западным регионам нашей страны слякотную погоду. Однако, специалисты заверили, что очень скоро про морозы "можно будет забыть", и рассказали, когда в Беларуси потеплеет до +16°С.

Польский Институт метеорологии и водного хозяйства предупредил жителей соседней страны о том, что в первые дни марта их ждёт обильные снегопады, а термометры ещё будут фиксировать десятиградусные морозы. Всё из-за активного циклона, о приходе которого белорусов предупредили также авторы Telegram-канала @nadvorie. Западные районы страны утром 27 февраля уже оказались в зоне его фронтов. Так, в Гродненской области уже идёт “небольшой дождик”.

“Циклон будет смещаться на северо-северо-восток; сегодня в северо-западных районах страны, конечно, слякоть, но большая часть территории Беларуси будет оставаться под надежной защитой антициклона”, - пообещали специалсты.

Согласно численной модели прогнозирования ECMWF, что наиболее интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега при температуре чуть ниже нуля следует ожидать на северо-западе страны. Согласно расчетам специалистов, к утру субботы там может выпасть от 5 до 8 см свежего снега.









Какой прогноз дал Белгидромет на начало весны?

Эти прогнозы согласуются с оперативными данными Белгидромета. В их прогнозе также фигурирует мокрый снег с дождём в первых числах марта и температурные качели - от ночных минимумов в -8°С до дневных максимумов в +7°С. Специалисты также предупредили, что по ночам и утрам в отдельных районах страны будут сохраняться слабые туман и гололед, а на дорогах – гололедица.

Прогноз Белгидромета по температуре на ближайшие 3 дня следующий:

28 февраля, в пятницу: ночью от -8°С по востоку до +3°С по западу, днём в диапазоне +1..+7°С,

1 марта, в субботу, ночью в диапазоне -5..+2°С, днём от -1°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу,

2 марта, в воскресенье, ночью в диапазоне -4, +1°С, днём до +6°С.

Про морозы можно забыть?

Специалисты @nadvorie также дали более долгосрочный прогноз на предстоящую весну. По их расчетам, первая декада марта не будет богата на осадки, что негативно скажется на запасах почвенной влаги на значительной территории страны.

“Траектории циклонов пролегают в Атлантике по северу Европы, а территория Беларуси остаётся в их теплых секторах – на северной периферии антициклона. При этом, складывается удачная циркуляция для поступления в наш регион тепла. ECMWF прогнозирует две хорошие волны: короткую, 3–4 марта, и более основательную, которая начнется с 6 марта. Думаю, что 6–8 марта стоит ожидать в Беларуси +10..+14°, а по западу и до +16°С ,” - рассказали специалисты.













Их коллеги из Telegram-канала “Метеовайб” добавили, что поскольку в первых числах марта на территорию Республики начнет распространяться Атлантическая воздушная масса, “про морозы ниже -5°С мы можем забыть”.

По их расчетам, уже к концу следующей недели по мере смещения ядра антициклона с Западной Европы на восток, по его северо-западной периферии “может начаться адвекция тропической воздушной массы со Средиземноморья”. Поэтому праздничный день 8 марта , по их прогнозам, будет очень тёплым - до +15°С .

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты Белгидромета уже дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут «усложнить паводковую ситуацию» в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?