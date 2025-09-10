Синоптики предупредили белорусов о ливнях с грозами и похолодании. Но не надолго

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Опубликовано: 10.09.2025 16:30 , Обновлено: 10.09.2025

Синоптики предупредили белорусов об ухудшении погодных условий. В оперативных прогнозах на ближайшие дни - ливни с грозами, усиление ветра и заметное похолодание. Дневные максимумы, стабильно державшиеся выше 20°С с конца августа, резко опустятся до более привычных для сентября +15°С. Но, судя по всему, такое относительное похолодание будет недолгим.

По прогнозу авторов Telegram-канала о погоде @nadvorie, в этот четверг, 11 сентября, “Атлантика вновь попробует пробиться на восток” - к западным границам Беларуси подойдут атмосферные фронты мощного атлантического циклона, центр которого сейчас расположился над Британскими островами. По прогнозам специалистов, из-за этого в стране резко увеличится облачность, усилится ветер а к вечеру начнутся дожди, причём местами очень сильные и с грозами.

Погодная ситуация будет ухудшаться по мере продвижения фронта на восток, но этому процессу, по мнению специалистов, будет препятствовать усиливающийся антициклон, сконцентрированный над северо-западом России. Сначала он замедлит движение фронта, а потом, по мнению экспертов, и вовсе “размоет его”, остановив его днём в пятницу, 12 сентября, над центром Беларуси.

Исходя из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), наиболее интенсивные и продолжительные дожди прольются к западу от Минска в ночь с четверга на пятницу - до 15–25 мм к утру 12 сентября.













Об ухудшении погодных условий говорит и прогноз официального Белгидромета. На четверг, 11 сентября , ведомство выпустило “жёлтое” метеопредупреждение для четырёх из шести регионов страны. Для Минской, Витебской, Брестской и Гродненской областей основным “потенциально опасным” погодным фактором станут грозы . Для Гродненщины и Брестчины дополнительную угрозу в этот день будут представлять ещё сильные дожди и ветер, порывы которого могут усиливаться до 15-18 м/с .

Карта неблагоприятных погодных явлений на 11 сентября 2025 года

Кратковременные дожди с грозами фигурируют в прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня. Однако температурный фон, судя по всему, будет оставаться несколько выше климатической нормы. Дневные максимумы в диапазоне +15..+22°С в среднем по стране Белгидромет спрогнозировал лишь на пятницу, 12 сентября . В остальные дни дневная температура будет колебаться от +18°С до +25°С.

Ночные минимумы, согласно прогнозу Белгидромета, также пока не уходят в осенние значения - ждать температуры, ниже +7°С ближайшие три ночи точно не стоит, а по северо-востоку ночь и вовсе едва ли отличишь ото дня - там ночные минимумы спрогнозировали до +19°С.

По предварительному прогнозу на выходные от авторов Telegram-канала “Метеовайб”, резкого похолодания до конца недели белорусам точно ждать не стоит. По их словам, понижение температурного фона в пятницу будет связано с увеличением облачности из-за фронта окклюзии, но к выходным этот фронт утратит свою силу.

“В субботу антициклон размоет фронт. Облачность начнет уменьшаться, дожди прекратятся, а температура повысится до +19..+25°C. В воскресенье без изменений, лишь по западу могут пройти кратковременные дожди с грозами”, - дали свой прогноз специалисты.

Ранее Telegraf.news рассказал о предварительных и пока несмелых прогнозах специалистов на зиму - 2025/2026. Исходя из них, на данный момент для любящих снега и морозы белорусов новости неутешительные.

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