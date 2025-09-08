Будет ли снежным Новый год в Беларуси? Синоптики предсказали, какой будет зима 2025/2026

Опубликовано: 08.09.2025 18:25 , Обновлено: 08.09.2025

Некоторые синоптики и числовые модели погоды дали свои предварительные, пока что несмелые, прогнозы на зиму 2025/2026 годов. И на данный момент для любящих снега и морозы белорусов новости неутешительные.

“Сигнал к малоснежной зиме”

Так, телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie показал сезонный прогноз ECMWF на ноябрь–январь 2025-2026. А именно — расчеты, сделанные в июле, августе и сентябре.

ECMWF — Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. Это международный научный центр, который занимается научными исследованиями, составлением и распространением прогнозов погоды для стран-членов. Суперкомпьютер центра является одним из самых мощных в Европе. Он обладает огромным фондом архивных метеорологических данных.

Синоптики отметили, что “распределение аномалий атмосферного давления существенно меняются”, поэтому эти сезонные прогнозы могут быть очень неточными.

“Тем не менее, в последнем прогнозе на наш восточно-европейский регион распространяется аномалия высокого давления, что можно интерпретировать, как сигнал к малоснежной зиме”, — считают в @nadvorie.

Аномалии давления – это отклонения атмосферного давления, которые играют важную роль в возникновении погодных явлений и могут влиять на глобальные климатические закономерности. Их мониторинг и анализ помогают прогнозировать погодные явления и исследовать долгосрочные климатические тенденции.

Что еще известно?

Тем временем WP.pl также отметил, что согласно прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, снегопады будут очень переменчивыми, а температура — выше обычно.

По данным синоптиков, на данный момент предварительный прогноз такой:

Температуры: Зима будет примерно на 1 градус Цельсия теплее.

Снегопад: Небольшой в большей части Европы, за исключением Скандинавии (там ожидают сильные снегопады, особенно в Норвегии).

Изменения в январе: больше снега в центральной и южной Европе.

“В декабре в большей части Европы, вероятно, будет наблюдаться дефицит снега”, — сообщил WP.

Например, в соседней с Беларусью Польше снег выпадет преимущественно в горах и северных районах. Кроме того, аналогичная ситуация будет наблюдаться в Альпах и Исландии, где осадков будет значительно меньше обычного.

При этом, после Нового года, в январе, предварительно, снега “будет значительно меньше в Северной и Восточной Европе”. А вот в центре континента, снег будет выпадать чаще.

[inf]Отметим, что эти прогнозы — предварительные и неточные. Все еще может измениться.[/inf]

Белорусам пора привыкать к потеплению?

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич рассказала, что в Беларуси который год ощущаются изменения климата в сторону его потепления. Но проблема даже не в более высокой средней температуре, а экстремальных погодных явлениях, что стали чаще встречаться в стране.

По словам представительницы погодного ведомства Беларуси, Витебская область уже теряет статус северного региона страны из-за серьезного потепления. В то же время, Светлана Кузьмич сравнила климат в Брестской области с итальянским.

Белгидромет призвал белорусов адаптироваться к «не просто потеплению» и назвал регион, где климат стал «итальянским»