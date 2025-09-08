Будет ли снежным Новый год в Беларуси? Синоптики предсказали, какой будет зима 2025/2026
Некоторые синоптики и числовые модели погоды дали свои предварительные, пока что несмелые, прогнозы на зиму 2025/2026 годов. И на данный момент для любящих снега и морозы белорусов новости неутешительные.
“Сигнал к малоснежной зиме”
Так, телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie показал сезонный прогноз ECMWF на ноябрь–январь 2025-2026. А именно — расчеты, сделанные в июле, августе и сентябре.
ECMWF — Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. Это международный научный центр, который занимается научными исследованиями, составлением и распространением прогнозов погоды для стран-членов. Суперкомпьютер центра является одним из самых мощных в Европе. Он обладает огромным фондом архивных метеорологических данных.
Синоптики отметили, что “распределение аномалий атмосферного давления существенно меняются”, поэтому эти сезонные прогнозы могут быть очень неточными.
“Тем не менее, в последнем прогнозе на наш восточно-европейский регион распространяется аномалия высокого давления, что можно интерпретировать, как сигнал к малоснежной зиме”, — считают в @nadvorie.
Аномалии давления – это отклонения атмосферного давления, которые играют важную роль в возникновении погодных явлений и могут влиять на глобальные климатические закономерности. Их мониторинг и анализ помогают прогнозировать погодные явления и исследовать долгосрочные климатические тенденции.
Что еще известно?
Тем временем WP.pl также отметил, что согласно прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, снегопады будут очень переменчивыми, а температура — выше обычно.
По данным синоптиков, на данный момент предварительный прогноз такой:
- Температуры: Зима будет примерно на 1 градус Цельсия теплее.
- Снегопад: Небольшой в большей части Европы, за исключением Скандинавии (там ожидают сильные снегопады, особенно в Норвегии).
- Изменения в январе: больше снега в центральной и южной Европе.
“В декабре в большей части Европы, вероятно, будет наблюдаться дефицит снега”, — сообщил WP.
Например, в соседней с Беларусью Польше снег выпадет преимущественно в горах и северных районах. Кроме того, аналогичная ситуация будет наблюдаться в Альпах и Исландии, где осадков будет значительно меньше обычного.
При этом, после Нового года, в январе, предварительно, снега “будет значительно меньше в Северной и Восточной Европе”. А вот в центре континента, снег будет выпадать чаще.
[inf]Отметим, что эти прогнозы — предварительные и неточные. Все еще может измениться.[/inf]
Белорусам пора привыкать к потеплению?
Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич рассказала, что в Беларуси который год ощущаются изменения климата в сторону его потепления. Но проблема даже не в более высокой средней температуре, а экстремальных погодных явлениях, что стали чаще встречаться в стране.
По словам представительницы погодного ведомства Беларуси, Витебская область уже теряет статус северного региона страны из-за серьезного потепления. В то же время, Светлана Кузьмич сравнила климат в Брестской области с итальянским.
Белгидромет призвал белорусов адаптироваться к «не просто потеплению» и назвал регион, где климат стал «итальянским»