Синоптики предупредили белорусов о холодном фронте с Балтики. Где в выходные будет всего +18°С и что с дождями?

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Опубликовано: 06.06.2024 12:20 , Обновлено: 06.06.2024

Синоптики предупредили белорусов о надвигающемся холодном фронте с Балтики, который, как ожидается, к выходным принесёт некоторое похолодание. Посмотрели, в каких регионах Беларуси дневная температура опустится до +18°С и прекратятся ли затянувшиеся ливневые дожди с грозами?

По словам авторов Telegram-канала Nadvorie, в четверг, 6 июня, погодные условия в стране будут определять сразу несколько атмосферных фронтов:

на востоке — фронт окклюзии небольшого циклона, уходящего на восток;

на западе — холодный фронт, идущий с Балтики.

Из-за этого на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, местами с грозами. Наиболее интенсивные ливни, по оценке специалистов, пройдут по северной половине страны.

В свою очередь Белгидромет повысил до оранжевого уровень опасности из-за гроз и сильных ливней в Витебской, Могилёвской и Гомельской областях на ближайшие сутки.

Карта метеопредупреждений от Белгидромета

В следующие несколько дней, по данным Telegram-канала Nadvorie, в Беларусь с Балтики начнёт поступать “более прохладный воздух”. В результате, если сегодня в центре и на юго-востоке страны ещё будет в среднем +25..+27°С, то в ближайшие дни похолодает до +18..+24°С, предупредили специалисты.

Их данные согласуются и с краткосрочным прогнозом Белгидромета. По словам белорусских синоптиков, в пятницу, 7 июня , под влиянием фронтальных разделов минимальная ночная температура будет оставаться в диапазоне +7..+13°С (по юго-востоку Беларуси - до +15°С), а максимальная днём в Гродненской области не превысит +18°С, а в Гомельской - до +26°С.

При этом кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром синоптики не исключили ни в пятницу, ни в предстоящие выходные, 8 и 9 июня . В субботу минимальную температуру ночью спрогнозировали на уровне +8..+15°С, максимальную днём - в диапазоне+18..+25°С по стране. На воскресенье синоптики предупредили об усилении порывистого ветра в отдельных районах страны. Ночью температура опустится ещё на градус - до +7..+14°С в среднем по стране, а максимальная дневная останется в диапазоне +19..+26°С, по Гомельской области - до +28°С.

Ранее Telegraf.news сообщил, что после сильного ливня, который накрыл Минск 5 июня, городские улицы превратились в реки, а несколько участков дорог оказались подтоплены настолько, что общественный транспорт просто встал, а спасателям пришлось несколько раз выезжать по заявкам на откачивание воды из подвалов.

Водопады дождя, реки на улицах и остановившийся транспорт. Минчане показали последствия ливневых подтоплений