Синоптики предупредили белорусов о гололедице и "снежном покрове" до 3 сантиметров. А где ждать дожди?

Опубликовано: 14.11.2024 14:31 , Обновлено: 14.11.2024

Судя по всему, с тёплой осенью белорусам стоит попрощаться, поскольку температура плавно движется вниз, в синоптики всё чаще обещают мокрый снег и гололёд. Начиная с завтрашнего дня, в Беларуси ожидается гололедица, а по большей части страны пройдут различные осадки.

По данным синоптиков тематического канала Nadvorie, к часу ночи пятницы большую часть Республики и вовсе накроет “снежный покров” от 1 до 3 сантиметров. Осадки будут “сухими”, так как выпадут при “небольшом минусе”. Правда, специалисты отметили, что “это предел”. Скорее всего, снег растает и на полноценное начало зимы надеяться всё же не стоит.

Возможные районы, где синоптики пообещали "снежный покров" до 3 сантиметров

По данным Белгидромета, в пятницу, 15 ноября, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается, что на большей части территории будет облачно, а ночью почти по всей Республике пройдёт мокрый снег, а по западу возможен и дождь. Днём синоптики пообещали “небольшие осадки”, а утром в отдельных районах — слабые туман и гололед. В тёмное время суток температура будет колебаться в пределах -2..+3°С, а днём показатель составит от 0 до +6°С.

В субботу, 16 ноября, во многих районах страны, по информации Белгидромета, также пройдут небольшие осадки в виде дождя, а ночью — мокрого снега. В тёмное время суток и утром местами по стране могут наблюдаться слабые туман и гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью минимальная температура воздуха составит -3..+4°С, а днём атмосфера прогреется до +3..+8°С.

В воскресенье, 17 ноября, во многих районах Беларуси также ожидаются небольшие осадки, правда, в основном дождь. По прогнозу синоптиков, после заката и в утреннее время суток возможен слабый гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах -2..+5°С, а днём воздух прогреется до максимальных +2..+7°С.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённым данным модели CFS E3, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?