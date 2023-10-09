Синоптики предупредили белорусов о двух морозных ночах. Где и когда опустится до -6°С?

📷 Фото

Опубликовано: 09.10.2023 12:13 , Обновлено: 09.10.2023

Синоптики Белгидрометцентра предупредили белорусов о двух по-настоящему зимних ночах, которые ожидаются на этой неделе. По их данным, температура воздуха может опуститься до -4°С, а канадская модель расчета прогноза погоды CMC и вовсе предрекает белорусам суровые -6°°С. Посмотрели, где и когда именно ждать ночных заморозков.

Согласно прогнозу Белгидрометцентра, ближайшие две ночи - с 9 на 10 и с 10 на 11 октября - будут самыми холодными на этой неделе. Причиной такого похолодания стала холодная неустойчивая воздушная масса, которая пришла в Беларусь со Скандинавии.

Во вторник, 10 октября, ночная температура может опуститься до 0..-3°С в отдельных районах страны, а следующей ночью - ещё холоднее - до -4°С. При этом в среднем по Беларуси в эти ночи будет +1..+4°С. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от +6..+12°С во вторник, до +8..+14°С (по западу - до +15..+17°С) в среду, 11 октября.

Кроме того, днём во вторник синоптики не исключают возможности мокрого снега, а в среду - кратковременных дождей с сильным порывистым ветром.

В свою очередь авторы телеграм-канала «Надвор’е», основываясь на канадской расчетной модели CMC, не исключили вероятности ночных заморозков до -4..-6°С в восточных и юго-восточных районах страны.

Модель ECMWF, по словам авторов тг-канала, даёт менее суровый прогноз на эти две ночи - до -1..-3°С.

Авторы тг-канала также отметили, что уже 11 октября “глубокая ложбина холода переориентируется на Россию” и в Беларусь вместо холодного воздуха с севера “начнёт заходить тёплый воздух с юго-западной Европы”.

“По прогнозу ECMWF, такая циркуляция сохранится как минимум до 15 октября. Будет вполне комфортно, иногда даже жарко: +14..+16° по юго-западу до +20°. Впрочем, осадки тоже будут”, - предупредили специалисты.

По прогнозу Белгидромета, уже в четверг, 12 октября, станет заметно теплее, хотя будет по-прежнему дождливо и ветрено. Ожидается, что температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +6°С (по северо-востоку), а на западе и вовсе составит порядка +14°С, а днём воздух прогреется до +12..+19°С.

Напомним, в Беларуси уже официально стартовал отопительный сезон. На социальные объекты в отдельных регионах подавать тепло начали ещё в минувшую пятницу, а с понедельника, 9 октября, администрации некоторых городов страны объявили о включении центрального отопления в жилых квартирах и домах.

В Беларуси объявили о начале отопления квартир и домов. Где и когда?