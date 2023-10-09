В Беларуси объявили о начале отопления квартир и домов. Где и когда?

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Опубликовано: 09.10.2023 11:18 , Обновлено: 09.10.2023

Отопительный сезон официально стартовал в Беларуси. Если на социальные объекты в отдельных регионах подавать тепло начали ещё в минувшую пятницу, то с понедельника, 9 октября, администрации некоторых городов страны объявили о включении центрального отопления в жилых квартирах и домах.

Так, решение о начале отопительного сезона для жилфонда сегодня принял Мингорисполком . Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале столичной мэрии, с 9 октября начнут подавать тепло в жилые дома и общежития, а также общегородские бани, учреждения образования, театры.

[info_b]В Мингорисполкоме обратили внимание на то, что тепло в жилфонд будет подано не одномоментно - на это уйдёт от 3 до 5 дней.[/info_b]

О старте отопительного сезона для жилых домов и квартир объявилии власти Витебской области . По решению областной рабочей группы по оптимизации режимов теплоснабжения, тепло местным жителям начнут подавать во вторник, 10 октября . При этом в Витебском облисполкоме пообещали, что в течение суток тепло получат 95% потребителей: в районных центрах пообещали обеспечить теплом всех сразу, а вот для Витебска запуск может растянуться на трое суток.

В Гродненской области с 9 октября пообещали начать поэтапное включение отопления в социальных учреждениях, о подключении к отоплению жилфонда пока речь не идёт. В областной администрации пообещали, что “с установлением среднесуточной температуры на уровне +8 градусов в течение 5 дней отопление включат и в жилом фонде”.

О подготовке к запуску отопительного сезона на Брестчине сообщили в телеграм-канале “Управление ЖКХ Брест”. По данным авторов канала, Брестский облисполком спустил в администрации городов и районов соответствующее письмо о необходимости принятия на местном уровне решений о включении отопления. Однако, о точных сроках включения отопления ни на соцобъектах, ни в жилищном фонде пока не сообщается.

Ранее о включении отопления на соцобъектах с 9 октября заявили в Гомельском горисполкоме , пообещав начать подачу тепла в жилые дома “в ближайшее время”, а вот в Могилёвском облисполкоме , равно как и в горисполкоме о начале отопительного сезона пока не заявляли.

В Гомеле пообещали дать отопление с 9 октября. Когда в жилых домах?

Напомним, в социальных объектах столицы отопительный сезон начался ещё 6 октября. С этого дня тепло начало поступать в школы и дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты первой очереди.

[info_b]По правилам отопление в жилых домах должны включить, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не превысит +8°С.[/info_b]