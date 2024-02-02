Синоптики предупредили белорусов о дождях и метелях. А где в выходные потеплеет до +10°С?

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Опубликовано: 02.02.2024 11:50 , Обновлено: 02.02.2024

Синоптики Белгидрометцентра предупредили белорусов об ухудшении погодных условий в грядущие выходные. Всё из-за атмосферных фронтов, которые смещаются с Западной Европы. Вслед за ними в Беларусь начнет поступать теплая воздушная масса, в результате чего белорусов ждут температурные "качели" - от ночного минуса к дневному плюсу, а также чередование снежных метелей и дождей.

Как пояснили специалисты телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, в субботу, 3 февраля , Беларусь окажется “в гребне повышенного давления”, к вечеру облачность увеличится, а к ночи подойдёт тёплый фронт с запада. В результате ожидаются осадки в виде снега с переходом в дождь.

Белгидромет спрогнозировал сильные снегопады ночью по северо-западу Беларуси (Витебская и Гродненская области), а по всей стране - слабые туман и гололед, сильный порывистый ветер. Ночная температура воздуха по стране будет колебаться от -3°С до +3°С, а днем - от+2°С до +8°С, а по юго-западу Беларуси (Брестская область) - до +10°С .

В воскресенье, 4 февраля , по прогнозам синоптиков, на территорию Беларуси продолжат поступать “теплые и неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения”, поэтому в большинстве районов страны ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег, сильный порывистый ветер, гололедица на дорогах и “температурные качели” - от -2..+5°С ночью до 0°С днём по северо-востоку и +8°С по юго-западу страны.

С понедельника, 5 февраля , Беларусь, по прогнозу Белгидромета, “окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Финляндии на центральные районы Европейской части России”.

Осадки в виде мокрого снега и дождя не прекратятся, а местами синоптики спрогнозировали слабые метели с сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью может опускаться до -3..+3°С, а днём столбики термометров покажут от -1°С до +6°С.

Синоптики предупредили о возможных подтоплениях и таянии льда

Между тем, в Белгиромете обрисовали гидрологическую ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на белорусских реках. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни уровней воды на реках продолжат колебаться “с тенденцией к повышению”. По состоянию на 2 февраля уровни воды превышают опасные высокие отметки на следующих притоках Припяти:

Птичь у деревни Першая Слободка,

Случь у агрогородка Ленин.

Кроме того, уровни воды подбираются к опасным отметкам на Припяти у деревни Черничи (до неё осталось всего 14 см и каждый сутки вода прибывает с интенсивностью 2 см) и на притоке Немана реке Щара у Слонима (до неё также осталось 14 см, однако специалисты отметили там спад уровня воды с интенсивностью 3 см за сутки).

По данным МЧС, в настоящее время затопления мостов и участков автодорог зафиксированы в отдельных районах Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Кроме того, специалисты предупредили о продолжении таяния льда на водоёмах, что также усугубит опасную ситуацию. Ряд областных управлений МЧС уже объявили на выходные традиционные рейды с милицией по водоёмам.

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