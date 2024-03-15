Синоптики предупредили белорусов о дожде и мокром снеге на выходных. А когда ждать "мощнецкий антициклон"?

Опубликовано: 15.03.2024 13:07 , Обновлено: 15.03.2024

Уходящая неделя удивила некоторых белорусов внезапным зимним камбэком. Но на этом сюрпризы не закончились. Метеорологи предупредили о новой волне дождя и мокрого снега. Что еще ожидать в выходные 16-17 марта, а также в понедельник 18 марта?

По информации телеграм-канала о погоде в Беларуси @nadvorie, в субботу 16 марта , в первой половине дня белорусов порадует “весенняя погожая погода”.

“Это будет обусловлено нахождением на западной периферии антициклона «В», по которому в наш регион будет поступать тёплый воздух с юга”, — заметили там.

А вот в воскресенье, 17 марта, над Скандинавией сформируется “мощнецкий антициклон”, который к среде “окажется над средним Поволжьем РФ – северным Казахстаном”, рассказало nadvorie.

“Интересно, что по его периферии будут возникать циклонические вихри, которые и определят погоду в Беларуси в начале следующей недели”, — подчеркнули в тг-канале.

Где Белгидромет пообещал дождь и мокрый снег?

По информации Белгидромета в субботу 16 марта погода будет сохраняться облачной с прояснениями в течении дня. Только по западной части страны пройдут небольшие кратковременные дожди.

Столбик термометра в отдельных регионах может подняться до +9..+15°С. По западу скромнее — до +5°С. Ночь все еще может удивить холодом. Минимальные отметки на термометре покажут от -3..+3°С. Атмосферное давление начнет ослабевать.

В воскресенье, 17 марта , по данным специалистов, по большей части страны пройдут дожди, а на северо-западе, вечерком, может даже показаться мокрый снег. Ветер ожидается южный, с переходом на западный порывистый. Из хорошего — потеплеет ночью. Минимально +1..+8°С. Днем также будет относительно тепло, в Белгидромете ожидают от +5..+12°С. по стране.

В понедельник 18 марта метеорологи спрогнозировали кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) на большей части страны. Ветер переменных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+8°С.

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