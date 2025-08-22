Синоптики предупредили белорусов о "циклонической депрессии" на выходных. Когда еще больше похолодает?

Опубликовано: 22.08.2025 12:38 , Обновлено: 22.08.2025

Белорусам пора готовиться к осенним испытаниям? Так, уже на выходных синоптики спрогнозировали еще большее похолодание - в некоторых регионах днем температура не поднимется выше 13°С. И если в одних областях дождей будет немного, то жителям других не стоит забывать зонтики дома. Посмотрели, что еще ждать от погоды в Беларуси в ближайшие дни - 23-25 августа.

“Циклоническая депрессия” и снижение температур

Так, как сообщил телеграм-канал о погоде в Беларуси “Метеовайб” со ссылкой на численные модели прогнозирования, в субботу 23 августа на большей части Беларуси дождей не будет, благодаря “антициклональному гребню”.

[inf] Циклоническая депрессия — система низкого давления, которая возникает, когда преобладают нестабильные погодные условия. В депрессии воздух поднимается, образуя область низкого давления у поверхности земли. Этот поднимающийся воздух охлаждается и конденсируется, способствуя образованию облаков, поэтому погода часто бывает облачной и влажной. В Северном полушарии ветры дуют против часовой стрелки вокруг депрессии. Изобары обычно расположены близко друг к другу, что приводит к сильным ветрам.[/inf]

Ночью, по данным “Метеовайб” в стране будет от +6..+11°C, по востоку температура опуститься местами до +4..+5°С. Днём же нас ждут +16..+21°С, по юго-востоку до +23°С.

“На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы и будет довольно ветрено”, — сообщили в тг-канале.

Желтый уровень опасности от Белгидромета

Тем временем метеорологи Белгидромета выписали на субботу 23 августа желтый уровень опасности - местами по Беларуси ночью и утром ожидается туман.

Что еще ждать белорусам - подробный прогноз на 3 дня?

Согласно данным Белгидромета, 23 августа нас ждет переменная облачность. Там также подтвердили информацию о кратковременных дождях и грозах (местами) по северо-западной половине страны.

Температура ночью +5..+11°С, днем +16..+22°С.

В воскресенье 24 августа обласно с прояснениями. Ночью местами, а днем по большей части территории — кратковременные дожди. Возможны и грозы.

Ветер днем порывистый, местами по западу сильный порывистый. Ночью +5..+11°С, днем +13..+20°С.

Есть прогноз и на начало следующей недели. Так, в понедельник 25 августа на погоду повлияют фронтальные разделы и холодные неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с севера Европы. Облачно, ночью с прояснениями.

На большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами грозы, порывистый ветер.

Ночью Белгидромет спрогнозировал +5..+11°С, днем +13..+18°С. А вот по югу Беларуси воздух прогреется до +21°С.

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич рассказала, что в Беларуси который год ощущаются изменения климата в сторону его потепления. Но проблема даже не в более высокой средней температуре, а экстремальных погодных явлениях, что стали чаще встречаться в стране.

Белгидромет призвал белорусов адаптироваться к «не просто потеплению» и назвал регион, где климат стал «итальянским»