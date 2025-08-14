Белгидромет призвал белорусов адаптироваться к "не просто потеплению" и назвал регион, где климат стал "итальянским"

Опубликовано: 14.08.2025 08:48 , Обновлено: 14.08.2025

Первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич рассказала, что в Беларуси который год ощущаются изменения климата в сторону его потепления. Но проблема даже не в более высокой средней температуре, а экстремальных погодных явлениях, что стали чаще встречаться в стране.

“То, что происходит сейчас, не просто потепление. Речь о неоднородности и экстремальности погодных явлений. Южные циклоны, ставшие сегодня особенно частыми, несут большое количество влаги и, соответственно, все, что связано с этим — грозы, град, шквалы, которые тоже участились”, - заявила Светлана Кузьмич в комментарии для “СБ”.

По словам представительницы погодного ведомства Беларуси, Витебская область уже теряет статус северного региона страны из-за серьезного потепления. В то же время, Светлана Кузьмич сравнила климат в Брестской области с итальянским.

“Бахчевые, абрикосы успешно выращивают на юге страны. Но сопутствующее им тепло уже движется и на север. Тот факт, что изменения происходят очень быстро, говорит о том, что мы имеем дело скорее с антропогенным влиянием, нежели природным. Потепление сказывается на таянии ледников, которое наблюдается с начала 2000-х. Это влияет на рост полноводности рек, а те, в свою очередь, — на увеличение количества осадков”, - пояснила эксперт.

В Белгидромете также заявили, что всем белорусам и белорусским компаниям, госорганизациям надо адаптироваться к новому климату и не только уповать на погодные предупреждения.

“Сейчас представители министерств и ведомств прекрасно понимают, что даже если Белгидромет сообщил за сутки о шквалистом усилении ветра, то природу вспять не повернешь”, - заявила Светлана Кузьмич, уточнив, что все должны сами менять и нормы строительства, чтобы не сносило крыши, и меры реагирования соответствующих служб.

При этом замначальника признала, что из-за санкций Белгидромет испытывает недостаток информации с юга и западных стран. Из-за чего организации пришлось развивать свою техническую и вычислительную базу.

“Модернизация локальной вычислительной сети на данном этапе — это тот сдерживающий фактор , который может влиять на оперативность работы, а значит, и на качество. Средства выделены, и мы надеемся завершить проект в этом году”, — заверила Светлана Кузьмич.

Ранее Telegraf.news писал, почему в последние годы шторма стали чаще, а количество осадков значительно выросло? Учёные изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

Почему в Беларуси в последнее время то засуха, то льет как из ведра? Учёные рассказали, что будет дальше