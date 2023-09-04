Синоптики предсказали Европе самые жаркие дни «за всю историю наблюдений». Беларуси приготовиться?

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Опубликовано: 04.09.2023 17:30 , Обновлено: 13.09.2023

По прогнозам метеорологов, на большей части Европы установится аномальная жара. Специалисты рассказали, в каких числах, и доберется ли она до Беларуси.

Автор тг-канала о погоде nadvorie написал, что для большей части Европы эта неделя (с 4 по 8 сентября), скорее всего, “будет одной из самых аномально жарких недель за всю историю наблюдений”. Специалист отметил, что ранней осенью нечасто можно увидеть “среднюю пятидневную температуру на 6-8°C выше климатической”.

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Накроет ли жара Беларусь?

По прогнозам “Белгидромета”, 5 сентября (вторник) погоду в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Температура ночью +5..+11 градусов, днем +20..+25 °С.

В среду, 6 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер умеренный, по северо-востоку республики местами порывистый. Температура ночью +7..+14 градусов, днем +19..+27°С по югу страны.

в четверг, 7 сентября, без осадков. Ветер северной четверти от слабого до умеренного. Температура ночью +3..+10 градусов, днем +17..+26 °С.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что под Витебском торнадо за секунды поломал 35 га леса:

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