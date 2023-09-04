Под Витебском торнадо за секунды поломал 35 га леса

На озере Спортивное Вымно (между Витебском и Городком) пронесся настоящий торнадо. Его свидетелями стали местные жители и рыбаки — они увидели, как растущие рядом деревья неожиданно начали падать, как срубленные.

Инцидент произошел еще вечером 30 августа. По словам местных жителей, такого они никогда не видели. А рыбакам происшествие напомнило «сводки с какого-то южноамериканского штата», пишет fishingby.com.

«Поднявшийся с заходом тучи ветер превратился в настоящий смерч, вблизи озера начали летать деревья, мощные потоки ветра вырывали с корнем ели и ломали пополам сосны. Упавшие стволы деревьев торнадо сворачивал в завалы…», — передает издание.

В свою очередь, по информации vitbichi.by, «за считанные минуты» торнадо уложил около 35 гектаров леса. А один из лесничих отметил, что «деревья не столько разбросало, сколько сложило своеобразным большим домиком».

К слову, один из пользователей TikTok поделился видео, где, как утверждается, “ураган валит деревья как спички”. Судя по описанию к ролику, это произошло в Полоцком районе Витебской области в тот же день:

А вот какое природное “световое шоу” заметили 30 августа в Витебске:

[link href=“https://www.tiktok.com/@slivkiby_vitebsk?refer=embed” title=“@slivkiby_vitebsk” target=“_blank” rel=“noopener”] @slivkiby_vitebsk [/link] Световое шоу продолжается ? Боитесь грозу? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“молнии” target=“_blank” rel=“noopener”] #молнии [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7273223986938432261?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Slivki.by Витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Slivki.by Витебск [/link]