Под Витебском торнадо за секунды поломал 35 га леса
На озере Спортивное Вымно (между Витебском и Городком) пронесся настоящий торнадо. Его свидетелями стали местные жители и рыбаки — они увидели, как растущие рядом деревья неожиданно начали падать, как срубленные.
Инцидент произошел еще вечером 30 августа. По словам местных жителей, такого они никогда не видели. А рыбакам происшествие напомнило «сводки с какого-то южноамериканского штата», пишет fishingby.com.
«Поднявшийся с заходом тучи ветер превратился в настоящий смерч, вблизи озера начали летать деревья, мощные потоки ветра вырывали с корнем ели и ломали пополам сосны. Упавшие стволы деревьев торнадо сворачивал в завалы…», — передает издание.
В свою очередь, по информации vitbichi.by, «за считанные минуты» торнадо уложил около 35 гектаров леса. А один из лесничих отметил, что «деревья не столько разбросало, сколько сложило своеобразным большим домиком».
К слову, один из пользователей TikTok поделился видео, где, как утверждается, “ураган валит деревья как спички”. Судя по описанию к ролику, это произошло в Полоцком районе Витебской области в тот же день:
[link href=“https://www.tiktok.com/@egor_4_ik?refer=embed” title=“@egor_4_ik” target=“_blank” rel=“noopener”] @egor_4_ik [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD?refer=embed” title=“ураган” target=“_blank” rel=“noopener”] #ураган [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE?refer=embed” title=“торнадо” target=“_blank” rel=“noopener”] #торнадо [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F?refer=embed” title=“буря” target=“_blank” rel=“noopener”] #буря [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D1%81?refer=embed” title=“лес” target=“_blank” rel=“noopener”] #лес [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F?refer=embed” title=“деревья” target=“_blank” rel=“noopener”] #деревья [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9?refer=embed” title=“жестокий” target=“_blank” rel=“noopener”] #жестокий [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“природа” target=“_blank” rel=“noopener”] #природа [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8?refer=embed” title=“тучи” target=“_blank” rel=“noopener”] #тучи [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“лепель” target=“_blank” rel=“noopener”] #лепель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C?refer=embed” title=“витебскаяобласть” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебскаяобласть [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/What-I” title=”♬ What I’ve Done - Linkin Park” ve-Done-6445072628964297486?refer=embed” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ What I’ve Done - Linkin Park [/link]
А вот какое природное “световое шоу” заметили 30 августа в Витебске:
[link href=“https://www.tiktok.com/@slivkiby_vitebsk?refer=embed” title=“@slivkiby_vitebsk” target=“_blank” rel=“noopener”] @slivkiby_vitebsk [/link] Световое шоу продолжается ? Боитесь грозу? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“молнии” target=“_blank” rel=“noopener”] #молнии [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7273223986938432261?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Slivki.by Витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Slivki.by Витебск [/link]
Кстати, ранее Телеграф писал, что чуть более месяца назад жители деревни Низы Слонимского района Гродненской области также стали свидетелям торнадо. Небольшая, но отчётливо заметная воронка пронеслась над деревней в разгар ливня.