Синоптики пообещали приход в Беларусь «фронтальных разделов» с Европы. Где и когда накроют дожди?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.08.2023 16:41 , Обновлено: 24.08.2023

По данным метеорологов, в ближайшие дни Беларусь будет находиться под влиянием воздуха, поступающего с Европы. Фронтальные разделы принесут в страну ливни и грозы. Синоптики рассказали, где они будут и когда.

Автор тг-канала о погоде nadvorie написал, что в ближайшие дни погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики. Он пояснил, что “неустойчивая” — это воздух с большим содержанием водяного пара, “подверженный турбулентности и конвекции, что вызывает образование кочево-дождевых облаков с ливнями и грозами”.

А по прогнозам”Белгидромета”, в пятницу, 25 августа, в стране ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура ночью +8..+14 градусов, днем +20..+29 °С.

А вот 26 и 27 августа погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы.

Так, в субботу, 26 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +12..+19 градусов, днем +21..+31°С.

В воскресенье, 27 августа, на большей части Беларуси будут идти дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменный. Температура ночью +14..+21 градусов, днем +22.. +30°С.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ предупредила белорусских водителей о возможном появлении вялости и головокружения. И это тоже связано с погодой:

ГАИ предупредила белорусских водителей о возможном появлении вялости и головокружения. Что происходит?