Синоптики пообещали приход "гребня тепла" на смену "мерзопакосной погоде". Где и когда белорусам ждать до +25°C?

Опубликовано: 23.04.2024 16:27 , Обновлено: 23.04.2024

Синоптики тематического Telegram-канала Nadvorie сообщили, что в ближайшее время холодная погода в Беларуси сменится более тёплой. По словам специалистов, это произойдёт благодаря тому, что ложбина Х, которая терзала нас "мерзопакостной погодой", переориентируется на запад. Видимо, теперь настал черёд мёрзнуть жителям Франции, Испании и Марокко.

Что касается Беларуси, синоптики пообещали: над нашим регионом вскоре появится “гребень тепла” и связанный с ним антициклон “В”, который уже в субботу расположится над севером Украины. Это значит, что температура воздуха станет выше — к нам начнут поступать тёплые воздушные массы с юга Европы.

По словам синоптиков, начиная с четверга, столбик термометра начнёт постепенно расти, и к выходным поднимется до +18..+20°С. Помимо этого, антициклон будет “поставлять” нам всё новые порции тёплого воздуха, а потому в начале следующей недели “запросто может быть и +25°С”, отметили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что во Всемирной метеорологической организации заявили, что повышение температуры оказывает всё большее влияние на планету в целом и Европу в частности. По оценке специалистов, наш континент нагревается в два раза быстрее, чем все остальные.

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