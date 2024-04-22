Метеорологи объявили жителям планеты "красную тревогу". Европа "нагревается" сильнее всего?

Опубликовано: 22.04.2024 12:35 , Обновлено: 29.04.2024

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что повышение температуры оказывает всё большее влияние на планету в целом и Европу в частности. По оценке специалистов, наш континент нагревается в два раза быстрее, чем все остальные.

Начиная с 2020 года, средняя температура на Земле бьёт все рекорды. Эксперты отметили, что в 2023 году наблюдались “более частые волны тепла” и разрушительные пожары. Кроме того, Землю буквально атаковали многочисленные наводнения и засухи. Всё это как нельзя хуже сказывается на биоразнообразии и человеческом здоровье, ведь в мире регистрируется всё больше смертей, пишет онлайн-портал Onet.

“Сигнальные сирены воют по всем основным индикаторам… Некоторые рекорды не только возглавляют чарты “хитов”, но и бьют их. И перемены ускоряются”, — заявил глава Организации Объединённых Наций Антонио Гутерриш.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации и вовсе объявила миру “красную тревогу”. Она подчеркнула, что изменение климата — это больше, чем “просто высокая температура”, и всё, что мы наблюдали в 2023 году, является “поводом для особого беспокойства”. Женщина считает, что на данный момент климатический кризис — это самая важная проблема, которая стоит перед человечеством. Кроме того, она сравнила глобальное потепление с “кризисом неравенства”, который представляет собой растущую нехватку продовольствия и переселение Земли.

Тем не менее эксперты всё-таки видят проблеск надежды, которую даёт возобновляемая энергия. По их словам, в 2023 году прирост мощности от таких источников вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом.

Ранее Telegraf.news писал, что в сети появилась анимация, как будет меняться облик континентов на Земле в ближайшие 300 миллионов лет. Если верить прогнозам учёных, к границам Беларуси приблизится Африка, а Чёрное море исчезнет.

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