Синоптики пообещали половине Беларуси снежный покров и до -10°С на выходные

📷 Фото

Опубликовано: 14.11.2025 13:39 , Обновлено: 14.11.2025

Последний день рабочей недели порадовал белорусов хорошей погодой - впервые за долгое время на большей части страны выглянуло солнышко. Однако синоптики предупредили: улучшение погодных условий кратковременно. Уже в выходные белорусов ожидает совсем другая картина, а на сайте Белгидромета появились предупреждения о новых погодных напастях.

Специалисты тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie предупредили о том, что уже ближе к ночи белорусам стоит ожидать усиления осадков - к северным границам Беларуси уже подбирается холодный фронт. К ночи он распространится на центр страны, а с запада подойдёт его тёплый участок. К утру субботы, 15 ноября, специалисты спрогнозировали восточным районам Беларуси дожди, а по северу и плоть до Минска не исключили мокрый снег с дождём.

Их коллеги из Telegram-канала “Метеовайб” дали более подробный прогноз на выходные. Они пояснили, что обильные осадки в выходные в Беларусь принесёт волновой циклон из Польши, в тылу которого начнется адвекция арктического воздуха. Из-за него по всей Беларуси ожидаются дожди, местами сильные, а в ночные и утренние часы по северо-восточной половине - с мокрым снегом.

Именно там, то есть главным образом по Витебской области, местами в выходные может сформировать небольшой и временный снежный покров.

Осадки должны прекратиться ко второй половине дня субботы, 15 ноября, а температура воздуха в течении суток будет оставаться вполне комфортной для ноября - в диапазоне 0..+6°С, а по юго-востоку - до +8°С.

















А вот в ночь на воскресенье, 16 ноября, ожидается существенное похолодание - до -1..-7°С, по северу страны, согласно данным модели прогнозирования GEM, местами до -10°С . Днём -1..+4°С, по юго-западу до +6°С. Опять же, днём могут снова зарядить дожди, а в центральных и северных районах - с мокрым снегом.

“К концу дня по северной половине сформируется снежный покров, а на дорогах местами гололедица”, - предупредили специалисты.

Об этом же сообщили и синоптики из Белгидромета. По их расчётам, потенциально опасная гололедица на отдельных участках дорог во всех регионах страны будет сохраняться на протяжении всех выходных - c 21:00 15 ноября до 10:00 понедельника, 17 ноября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ГАИ предупредили, что плотный туман и околонулевая температура создаёт идеальный коктейль для образования гололёда на дорогах. В связи с этим ГАИ выдала водителям ряд инструкций. И они подтверждены мировым опытом: исследования показывают, что риск аварии в густом тумане в 10-20 раз выше, чем в ясную погоду. Чаще всего это массовые столкновения, когда водители просто не успевают среагировать.

ГАИ Беларуси посоветовала водителям «плавно покидать» дорогу. Что случилось?