Синоптики пообещали белорусам влажность и "скромную" температуру на неделе. Где все же прогреет до +28°С?

Опубликовано: 17.08.2025 15:45 , Обновлено: 17.08.2025

Белорусские синоптики дали подробный прогноз на ближайшие три дня, а также долгосрочный на неделю с 18 по 24 августа. Нам пообещали облака, "скромные температуры", дожди, туманы и грозы. Однако лето всё же завершается не по всей Беларуси и жителей некоторых регионов еще порадует жара до 28°С.

Влажность со “скромными температурными показателями”

По мнению известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, в Беларуси пришел конец продолжительной “теплой, комфортной, солнечной и сухой погоды”.

Он подчеркнул, что “шансов на возврат очень теплой погоды немного, за исключением юго-западных районов”.

Согласно его долгосрочному прогнозу на неделю с 18 по 24 августа, белорусов ждут “облака, дожди, туманы и скромные температурные показатели”, которые будут “на 2-3°C ниже нормы”.

Он также спрогнозировал влажность на неделе до 80-90 процентов.

При этом Рябов подчеркнул, что “абсолютно верными прогнозы могут быть только на ближайшие пару дней”.

“Небольшое потепление”

В то же время телеграм-канал о погоде в Беларуси “Метеовайб” сообщил о “небольшом потеплении” в начале недели.

“Лишь по северу, северо-западу, из-за фронтального раздела пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и около +20°С”, — предупредил “Метеовайб”.

Где и когда до +28°С?

Тем временем Белгидромет опубликовал подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным метеорологической службы, в понедельник 18 августа ожидается облачная с прояснениями погода. При этом ночью пройдут дожди и грозы с порывистым ветром. А вот днем почти без осадков.

Ночью белорусам спрогнозировали +7..+13°С, днем +18..+24°С.

При этом желтый уровень опасности объявили в Витебской области, именно там ожидают грозы в первую очередь.

Во вторник 19 августа облачно с прояснениями и почти без дождей. Температура воздуха ночью составит +6..+11°С, местами до +13°С, а днем +19..+26°С.

А 20 августа, в среду, во многих районах Беларуси, по данным Белгидромета, погоду будет определять “фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря”. Будет облачно с прояснениями и кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

Ночью +7..+13°С, днем от +19°С по северу до +28°С по юго-западу страны.

“Лето - всё”?

К слову, о том, что белорусы “попрощались с летом” еще 16 августа заявил ведущий одного из блогов о погоде в Беларуси.

Он заявил, что циклон “выдавит тёплую воздушную массу на юго-восток” и “лето всё на этом”.

«Лето на этом всё» — Метеорологи срочно предупредили юг Беларуси об «опасной суперячейке» с грозами и градом