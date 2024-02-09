Синоптики пообещали белорусам в выходные морозы до -15°С. А когда потеплеет до +12°С?

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Опубликовано: 09.02.2024 11:04 , Обновлено: 09.02.2024

Синоптики Белгидрометцентра озвучили свой прогноз на предстоящие выходные, 10 и 11 февраля. По их данным, из-за смещающихся с юго-запада Европы атмосферных фронтов, в ближайшие два дня погода в Беларуси существенно не изменится: в некоторых районах спрогнозировали ночные морозы до -15°С. Однако, уже скоро кое-где может потеплеть до практически весенних +12°С.

В субботу, 10 февраля , по прогнозу Белгидромета, на большей части территории страны пройдет мокрый снег с дождем, кое-где сохранится опасность образования гололеда. По Витебской области ночью температура может опускаться до -15°С , а вот на юго-западе синоптики спрогнозировали ночную температуру на уровне 0°С . Днём на севере и в центре страны потеплеет до 0..-5°С, а по югу и юго-западу термометры и вовсе покажут плюсовую температуру: +1..+4°С.

Кроме того, на 10 февраля объявили оранжевый уровень опасности. Синоптики предупредили, что по юго-западной половине Беларуси ожидается сильный гололед, а в МЧС предупредили также об опасном тумане и налипании мокрого снега в Брестской, Минской и Гомельской областях.

В воскресенье, 11 февраля , белорусские синоптики ожидают прихода теплых воздушных масс с юга Европы, которые принесут осадки (мокрый снег и дождь), туманы, гололедицу, порывистый ветер, но и постепенно потепление. Так, минимальная температура ночью должна составить порядка +3°С в юго-западных районах и не ниже -10°С - в северо-восточных, а днём - от +10°С по юго-западу и не ниже -4°С по северо-востоку.

Численная модель ECMWF, по словам авторов телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, “прогнозирует веселье” в центральных районах Беларуси, а с вечера субботы и ночью воскресенья на территории страны будет наблюдаться “довольно широкая зона гололёда”.

Такое влияние атмосферных фронтов и теплых неустойчивых воздушных масс, по словам специалистов Белгидромета, сохранитсяи в понедельник, 12 февраля . Несмотря на продолжающиеся на большей части территории страны дожди и мокрый снег, потепление, по их прогнозам продолжится. В юго-западных районах (Гродненская и Брестская области) будет по-весеннему тепло даже ночью - прогнозируется +7°С, а днём столбики термометров на юге страны могут подняться до +12°С . Впрочем, на северо-востоке страны по-прежнему сохранится “минус”: до -5°С ночью и до -1°С днем.

Ранее Телеграф рассказал, что в Гродно местные жители в начале февраля наблюдали за необычным погодным явлением — вместе с метелью в городе появились молния и гром. Один из очевидцев снял аномалию на видео.

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