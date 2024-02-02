"Смотрите, творится какая-то фигня" — В Гродно засняли снег и молнию одновременно
🎥 Видео
В Гродно местные жители наблюдали за необычным погодным явлением — вместе с метелью в городе появились молния и гром. Один из очевидцев снял аномалию на видео.
Стихия накрыла Гродно вечером 1 февраля. На кадрах действительно слышен громкий звук, похожий на гром, а следом — яркая вспышка.
“Смотрите, творится какая-то фигня. Молния валит и гроза. Какой-то снег непонятный. Страшно! […] Какой-то ураган у нас начинается”, — сказал автор видео, которое опубликовал портал NewGrodno.by.
По информации издания, осадки “были такими плотными, что видимость местами падала почти до нуля”.
Темы: #Жизнь #Беларусь #Гродно #Фото и Видео