"Смотрите, творится какая-то фигня" — В Гродно засняли снег и молнию одновременно

🎥 Видео

Опубликовано: 02.02.2024 12:20 , Обновлено: 02.02.2024

В Гродно местные жители наблюдали за необычным погодным явлением — вместе с метелью в городе появились молния и гром. Один из очевидцев снял аномалию на видео.

Стихия накрыла Гродно вечером 1 февраля. На кадрах действительно слышен громкий звук, похожий на гром, а следом — яркая вспышка.

“Смотрите, творится какая-то фигня. Молния валит и гроза. Какой-то снег непонятный. Страшно! […] Какой-то ураган у нас начинается”, — сказал автор видео, которое опубликовал портал NewGrodno.by.

По информации издания, осадки “были такими плотными, что видимость местами падала почти до нуля”.