Синоптики пообещали белорусам усиление морозов к Рождеству из-за скандинавского антициклона. Где похолодает до -27°С?

Опубликовано: 05.01.2024 14:53 , Обновлено: 05.01.2024

Синоптики Белгидрометцентра предупредили белорусов о грядущем усилении морозов. По их данным, из-за влияния скандинавского антициклона, который сформировался в арктической воздушной массе, к Рождеству, которое православные отмечают 7 января, температура воздуха местами по стране может опуститься до -24..-27°С.

Согласно прогнозу Белгидромета, в субботу, 6 января , юг Беларуси останется под влиянием атмосферных фронтов, а на остальной территории страны ночью погоду будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, а днём - область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в арктической воздушной массе.

Синоптики пообещали белорусам в этот день облачную погоду и небольшие снегопады - днём на юге, ночью - местами по всей стране. Температура воздуха ночью может опускаться до -11..-17°С (на севере традиционно чуть холоднее - до -18..-22°С, по юго-западу чуть теплее - до -6..-10°С), а днём столбики термометров могут показывать значения в диапазоне -8..-14°С (на юге не ниже -3..-7°С).

[info_b]Кроме того, Белгидромет продлил действие жёлтого уровня опасности на субботу. Причиной вновь стала гололедица, которая, по словам синоптиков, сохранится 6 января на отдельных участках дорог Беларуси.[/info_b]

Усиление морозов, по прогнозам Белгидромета, ожидается 7-8 января , когда в Беларусь доберётся скандинавский антициклон, сформированный в арктической воздушной массе. В результате температура воздуха ночью по стране может опуститься до -16..-23°С, а местами - до -24..-27°С (на юго-западе - не ниже -11..-15°С). Днём максимальная температура, как предполагают специалисты, будет оставаться в пределах от -9°С (по юго-западу) до -18°С (по северо-востоку).

Существенных осадков в эти дни не прогнозируется, а вот гололедица сохранится - на отдельных участках дорог.

Синоптики предостерегли белорусов от выхода на лёд, несмотря на сильный мороз

В Белгидромете также предупредили белорусов об опасности выхода на лёд в ближайшие дни. По словам специалистов, хотя после заметного понижения температуры воздуха на реках возобновились “ледообразовательные процессы”, а на озерах и водохранилищах толщина ледяного покрова достигла 7-12 см, лед ещё не однородный и на нем имеются пространства с открытой водной поверхностью.

“На реках наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью до 89 см, обусловленные зажорами льда. На большинстве рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму”, - предупредили метеорологи.

Согласно информации МЧС, в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей сейчас наблюдаются затопления мостов и отдельных участков автодорог, а колебания уровней воды на реках в ближайшие дни сохранятся.

Ранее Телеграф рассказал о последствиях ледяного дождя и гололеда, из-за которого в Брестской области третий день подряд действует оранжевый уровень опасности. Эти неблагоприятные гидрометеорологические явления стали причиной отключения света в 195 населенных пунктах области за последние сутки, а в самом Бресте некоторые улицы попросту превратились в настоящий каток.

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