Синоптики пообещали белорусам свой собственный циклон. Чего ждать от погоды 28-30 июня?

Опубликовано: 27.06.2023 12:16 , Обновлено: 27.06.2023

По прогнозам метеорологов, к Беларуси приближается атмосферный фронт, который над территорией нашей стране превратится в циклон. Синоптики рассказали, как изменится погода.

По прогнозу автора тг-канала о погоде nadvorie, атмосферный фронт, который сейчас подходит к Беларуси с запада, по мере продвижения на восток будет замедляться и примерно над центром страны к ночи остановится. Фронт «начнёт деформироваться», давление падать, система циркуляции ветра перестроится и станет замкнутой, что приведет к утру 28 июня к возникновению циклона. Погода ухудшится: ожидаются сильные ливни, облачность.

Цифровой прогноз, источник t.me/nadvorie

Днём 28 июня циклон продолжит развиваться: по прогнозам автора тг-канала, весь день будет пасмурно, дожди на всей территории страны, температура воздуха не выше +15..+18°.

Какие прогнозы у Белгидромет?

В ведомстве тоже отметили, что в среду, 28 июня , погоду будет определять циклон. Ожидается преобладание облачной погоды, дожди, ночью и утром на большей части территории ливни. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +9..+15 градусов, днем +14..+20 °С, местами воздух прогреется до +23°С.

В четверг, 29 июня, влияние циклона сохранится. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура ночью +9..+15 градусов, днем +18..+25 °С.

В пятницу, 30 июня, сохранится переменная облачность, местами дожди. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +9..+14 градусов, днем от +20 °С по востоку до +28°С по западу страны.

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