Синоптики пообещали белорусам «приличные минуса» и новый слой снега к середине апреля

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Опубликовано: 03.04.2026 07:59 , Обновлено: 03.04.2026

Синоптики скорректировали свой прогноз на апрель для Беларуси. Исходя из свежих данных модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в первой половине апреля белорусов ждёт заметное похолодание с "приличными минусами", стабильные ночные заморозки и даже велика вероятность формирования свежего снежного покрова.

По словам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, грядущее похолодание в Беларуси будет двухфазным.

На первой фазе , которая начнётся по мере усиления антициклона, формирующегося над западной Европой, в Беларусь начнет поступать более свежий воздух с севера европейского континента. По расчётам специалистов, северо-западные районы страны увидят на градусниках утренние -2..-4°С уже в пятницу, 3 апреля, а в выходные предрассветные заморозки накроют уже всю территорию Беларуси. Дневные максимумы при этом тоже снизятся - если в начале недели белорусы наслаждались почти двадцатиградусным теплом, то в эти выходные стоит ожидать не выше +11..+14°С.

Вторая фаза принесёт ещё большее похолодание, предупредили специалисты. Более того, оно будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега. По расчётам экспертов, это будет связано с выходом из Атлантики очередного циклона, которое произойдёт предположительно 7–8 апреля. Беларусь окажется в его холодной тыловой части, из-за чего погода заметно ухудшится.

“Циклон надолго “увязнет” в высотной ложбине, и, подпитываясь холодным воздухом из Арктики, это барическое образование может просуществовать до 10–11 апреля . При температуре воздуха -3.. 0°С будет идти снег; и 9–11 апреля на территории Беларуси может опять местами сформироваться временный снежный покров”, - предупредили авторы канала, констатировав, что в первой половине апреля белорусам настоящего весеннего тепла ждать не стоит.

Между тем, март, согласно подсчётам синоптиков, стал для большинства регионов Беларуси рекордно тёплым за всю историю наблюдений, а для половины страны - ещё и рекордно сухим. В двух белорусских городах, согласно официальным отчётам метеостанций, в прошлом месяце не выпало даже миллиметра осадков.

Беларусь пережила рекордно сухой март. В двух городах впервые в истории не выпало ни капли