Синоптики пообещали белорусам «погружение в предзимье» и «чехарду циклонов» с 13 по 19 ноября. Где ждать снега?

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Опубликовано: 12.11.2023 12:13 , Обновлено: 12.11.2023

Ноябрь продолжает удивлять белорусов неожиданно тёплой погодой, не характерной для месяца, который считают предвестником зимы. Сохранится ли такая приятная погода и на следующей неделе, с 13 по 19 ноября, и принесут ли, наконец, снегопады в Беларусь атлантические циклоны?

Так, белорусский синоптик Дмитрий Рябов отметил, что несмотря на то, что “позади уже треть ноября, но толком он так и не наступил”.

“Последний осенний месяц удивил нас аномально теплой погодой, однако на следующей неделе тепло поздней осени сменится постепенным погружением в предзимье. Чехарда атлантических циклонов лишит надежд на былое тепло и принесет неустойчивую погоду. В большинстве дней северные ветра будут нести всё новые и новые порции арктического воздуха, в связи с чем осадки всё чаще станут проходить в виде дождя вперемешку с мокрым снегом”, - озвучил он свой прогноз эфире гостелеканала ОНТ.

По словам специалиста, начнётся новая рабочая неделя с облачной и дождливой погоды. В некоторых районах по северо-востоку страны может выпасть мокрый снег, о чём говорят и данные Белгидромета. Там отметили, что в понедельник, 13 ноября , из-за атмосферных фронтов циклона, смещающегося с Брянской на Вологодскую область России, будет дуть сильный порывистый западный, юго-западный ветер, скорость которого может достигать 15-18 м/с. На отдельных участках дорог может наблюдаться гололедица, хотя в среднем температура воздуха не будет уходить в минус ни днём, ни ночью: от 0°С до +6°С ночью и от +2°С до +8°С днем.

Авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е», ссылаясь на прогноз ECMWF, отметили, что в этот день “слякоти таки не избежать”.

“Беларусь попадет в холодную часть, смещающегося на север циклона «Н». Ближе к вечеру на востоке страны возможен мокрый снег при температуре +1..+3°С. На востоке РБ завтра днём также будут отмечаться и самые интенсивные осадки, но ничего особо опасного не ждём”, - рассказали специалисты.

Во вторник, 14 ноября , по данным Белгидромета, Беларусь окажется под влиянием “влажной неустойчивой воздушной массы” и атмосферных фронтов, которые смещаются с Западной Европы. В связи с этим синоптики спрогнозировали дождливую погоду на большей части территории страны, не исключили вероятности мокрого снега, туманов, гололедицы и ночных морозов - до -3°С . Днём максимальная температура по стране будет колебаться в диапазоне +1..+8°С.

Такая же погода сохранится в среду, 15 ноября, предупредили в Белгидромете, из-за прохладных неустойчивых воздушных масс по всей стране и малоподвижного фронтального раздела на юго-западе. Снег и мокрый снег синоптики пообещали практический по всей стране (на юго-западе - с дождем), а также ещё большее похолодание - до -4°С ночью на севере (по юго-западу - до +6°С) и в среднем 0..+7°С днем по стране.

Во второй половине недели, по словам Дмитрия Рябова, на погоду в Беларуси будут влиять малоактивные атмосферные фронты и влажные, прохладные воздушные массы. Из-за них осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура может падать до -3°C, а днем в четверг, 16 ноября , будет колебаться от +1°C по Витебской области до +8°C по Брестской, в пятницу, 17 ноября , - поднимется не выше +3°C, предупредил Рябов.

Судя по предварительному прогнозу синоптика, в следующие выходные погода белорусов тоже не особо порадует: ожидается, что будет облачно и дождливо. Ночью вновь возможны заморозки (в среднем -2..+3°C по стране), днем в субботу, 18 ноября , до +2°C, в воскресенье, 19 ноября, от -1°C до +3°C.

Напомним, согласно прогнозу того же Рябова, озвученного в конце октября, именно циклоны, их частые вторжения и быстрая смена атмосферных процессов станут главной причиной ненастной погоды в ноябре. Специалист также не исключил вероятность экстремальных погодных явлений.

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