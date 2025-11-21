Синоптики пообещали белорусам первую «репетицию» зимы. Где до 10 см снега и -9°С в выходные?

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Опубликовано: 21.11.2025 14:12 , Обновлено: 21.11.2025

Синоптики пообещали белорусам первую «репетицию» зимы в ближайшие выходные. В прогнозе Белгидромета - сразу три неблагоприятных метеоявления, а ещё девятиградусные морозы и сильные снегопады.

Первой “репетицией зимы” погоду в эти выходные, 22 и 23 ноября, назвали авторы Telegram-канала “Метеовайб”. Они пояснили, что активно сменяющие друг друга фронты циклонов грозят белорусам ухудшением погодных условий.

Так, в субботу, 22 ноября, фронт окклюзии циклона, расположившегося над Украиной, принесет на юг и юго-восток Республики обильные снегопады, по юго-востоку Гомельщины - с дождём. Из-за этого велика вероятность налипания мокрого снега (это зачастую приводит к обрыву проводов ЛЭП и аварийному отключению электричеству), а на дорогах местами усилится гололедица.

Именно об этом предупредил и Белгидромет в своей оперативной сводке. На ближайшие 48 часов ведомство объявило жёлтый уровень опасности по всей стране. Больше всего не повезёт именно Гомельщине, где все одновременно сойдутся все три метеонапасти - гололёд, налипание мокрого снега и сильные осадки.

Но и остальным регионам следует сохранять бдительность из-за непогоды, в том числе, из-за заметных температурных колебаний в течение суток: минимальная температура воздуха ночью, по прогнозу Белгидромета, в субботу будет колебаться в диапазоне -3..+3°С, а максимальная днём - до 0..+5°С.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 22-23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, специалисты предрекли приход очередного активного циклона, центр которого к вечеру сместится к юго-востоку страны и заметно испортит погодные условия. С юга придут снегопады, слабые метели, по юго-востоку - вперемежку с дождем.

По расчётамTelegram-канала @nadvorie, толщина снежного покрова на юго-востоке страны может в воскресенье достигнуть 5–10 см .









Согласно данным Белгидромета, ночью в воскресенье, 23 ноября, ожидается заметное похолодание, в том числе, из-за усиления порывистого ветра. Столбики термометров ночью могут опускаться в среднем до -1..-7°С, при прояснениях - до -9°С . А вот дневная температура будет резко контрастной на разных концах Беларуси: от -4°С по северо-западу до +4°С по юго-востоку Беларуси.

Сильный снег ожидается и в понедельник, 24 ноября. В Белгидромете пояснили, что в начале следующей рабочей недели Беларусь всё ещё будет оставаться под влиянием “украинского” циклона, постепенно смещающегося на Новгородскую область России. Особенно сильный снег ожидается ночью на Витебщине . , но в целом осадки прогнозируются на большей части территории страны. Гололедица, налипание мокрого снега, умеренный порывистый ветер - всё это остаётся в прогнозе. Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне -1..-7°С, а днём - качели от -4°С до +3°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что эксперты специализированного портала о климате и погоде Severe Weather Europe опубликовали свой итоговый прогноз на грядущую зиму. Посмотрели, стоит ли рассчитывать белорусам на снежный Новый год и ждать ли анонсированных ранее температурных аномалий?

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