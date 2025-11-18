Будет ли снег в Беларуси на Новый год? Синоптики составили окончательный прогноз на зиму 2025/26

📷 Фото

Опубликовано: 18.11.2025 14:25 , Обновлено: 18.11.2025

Эксперты специализированного портала о климате и погоде Severe Weather Europe опубликовали свой итоговый прогноз на грядущую зиму. Посмотрели, стоит ли рассчитывать белорусам на снежный Новый год и ждать ли анонсированных ранее температурных аномалий?

Краткую выдержку из итогового прогноза европейских специалистов привели авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie.

Специалисты, в частности, скорректировали сроки внезапного стратосферного потепления. Так климатологи называют процесс разрушения полярного вихря, за которым обычно следует резкое похолодание и увеличивается вероятность обильных снегопадов. По последним расчётам, оно ожидается уже в конце этого ноября.

“Подобное стратосферное потепление довольно необычно для этого времени года. За последние 70 лет таких стратосферных событий было зафиксировано всего несколько, и это самое раннее из зарегистрированных, если удастся добиться правильного поворота ветра”, - предупредили авторы прогноза.

Однако, как отметили канала авторы @nadvorie, ослабление полярного вихря затронет в первую очередь Северную Америку, а влияние на европейский регион, согласно предварительным прогнозам, будет слабее, главным образом в северных и центральных регионах европейского континента.

Так, в прогнозных метеокартах на декабрь прослеживается чёткая диполь давления - более высокое давление на севере и пониженное над центром и югом.

“Это открывает возможность восточно/северо-восточного переноса воздуха и дает нейтрально-холодную или слегка холодную аномалию по западной и центральной Европе. В Беларуси чуть теплее”, - объяснили специалисты, продемонстрировав для наглядности карту.

В целом, большая часть Европы в итоговых прогнозах выглядит “суше обычного”, констатировали эксперты. Следовательно, в Беларуси, Украине, странах Балтии, западных регионах России начало зимы будет не очень снежным - осадков будет несколько ниже нормы, так что рассчитывать на Новый год с картинными заснеженными пейзажами за окном белорусам пока не приходится.

“В декабре шансы на снег слабее обычного. В январе — хорошие виды на снег, если действительно состоится ослабление полярного вихря и усилится континентальный поток”, - пообещали синоптики.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в белорусских городах уже начали устанавливать новогодние ёлки, а на предприятии “Мингорсвет”, которое отвечает за праздничную иллюминацию в белорусской столице, рассказали, чем удивят горожан в этом году и когда планируют включить новогодние гирлянды и световые инсталляции.

«Мингорсвет» показал, как украсят Минск к Новому году. Когда включат иллюминацию?